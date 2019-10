Meade rechaza vínculo con presunta red de espías a Gobierno de 4T 

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, negó tener un vínculo familiar con Walter Meade, señalado en una red de espionaje de colaboradores del ex Presidente Enrique Peña Nieto.



REFORMA publicó este miércoles que el Gobierno federal detectó una red que espiaba a 300 personas que integran la llamada Cuarta Transformación, entre quienes están los titulares de Segob, Pemex y la Fiscalía General de la República, entre otras dependencias.

"En relación a la nota publicada esta mañana en el diario Reforma, intitulada 'Espían peñistas a Gobierno de 4T ', me permito expresar que no reconozco vínculo familiar ni afectivo de mi parte con el señor Walter Meade."Sirva este comentario para aclarar lo que de manera inexacta se afirma en el periódico y para condenar cualquier actuación fuera del marco de ley", aseguró Meade.Además de Walter Meade, entre los espiadores señalados en una denuncia enviada el 18 de septiembre a varias dependencias del Gobierno federal figuran el ex titular de la Conade, Alfredo Castillo, y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz.