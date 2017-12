Meade, sin claridad contra casos de corrupción, acusa PAN

México.- El presidente del PAN, Damián Zepeda, señaló que el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, no se ha pronunciado con claridad sobre los escándalos en que se señalan presuntos actos de corrupción y manipulación electoral del tricolor, partido que "nos quiere ver la cara", al decir que el ex secretario de Hacienda "es un ciudadano ajeno a sus malas prácticas".

Zepeda Vidales comentó la designación del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, como secretario Electoral del CEN del PRI, de manera que "va a estar haciendo campaña de la mano de José Antonio Meade", aun con su pésima reputación, y eso habla de cuáles son las intenciones del partido en el poder y de su virtual abanderado por la Presidencia de la República.

José Antonio Meade. Foto: @PrensaCENPRI

El dirigente de Acción Nacional, en un comunicado, aseguró que:

"El PRI no sabe ganar elecciones a la buena, por eso recurre a los maestros del fraude electoral. Pero desde ahora les decimos que fracasarán en su objetivo".

Este es el verdadero PRI, el que recurre a los maestros del fraude electoral: Rubén Moreira ha sido señalado como el autor intelectual del reciente fraude en Coahuila y ahora es nombrado Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI.https://t.co/BBQzgi4OGN — Acción Nacional (@AccionNacional) 23 de diciembre de 2017

Sobre Moreira, el panista refirió que el ahora secretario de Acción Electoral del PRI, "ha sido señalado como el autor intelectual del reciente fraude electoral en Coahuila, donde el PAN acreditó el desvío millonario de recursos públicos para favorecer la campaña priísta".

Rúben Moreira. Foto: El Universal

Dijo que con el nombramiento de Rubén Moreira Valdés "se confirma que el PRI buscará utilizar todo tipo de estrategias fraudulentas para ganar la elección del próximo año".

Meade asegura que no habrá dinero ilícito en su campaña

Al cumplir una semana en precampaña, José Antonio Meade prometió que a su pre- campaña y eventual campaña presidencial no entrará ni un solo peso ilícito y de todo se rendirá cuentas.

“Que no quepa la menor duda que en esta campaña no va a haber absolutamente un peso que no tenga un origen lícito y sobre el cual no se pueda rendir cuentas”, aseguró.

El aspirante durante su encuentro con los militantes.

Meade Kuribreña se reunió con consejeros políticos y cuadros del PRI en Sonora, ante quienes además dio un espaldarazo a Beltrones Rivera, al que describió como un personaje distinguido del partido.

“Hoy no podemos dejar de hacer referencia de un cuadro distinguido que en esta Navidad sufre la falta de un ser querido, y desde aquí quiero mandarles nuestras oraciones a Manlio Fabio Beltrones, a su hija Sylvana. Que sienta Manlio Fabio nuestro cariño desde Sonora”, exclamó.

José Antonio Meade llegó ayer por la mañana a Hermosillo, Sonora, acompañado de su esposa Juana Cuevas, para continuar las reuniones que tiene con la militancia.

Tras reunirse con la gobernadora Claudia Pavlovich, el ex funcionario federal fue recibido en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede estatal tricolor, en cuyo exterior fue convocada no solamente la militancia, sino también “simpatizantes” a los que les regalaron playeras con la leyenda “Yo con Pepe Meade”, aunque se les pidió que no la portaran, para evitar “conflictos”.

Durante un encuentro que tuvo con jóvenes priístas, Meade Kuribreña afirmó que en México no existen los ninis, que todo aquel joven que deja de estudiar es porque enfrenta un batalla para salir adelante.

Por ello, mencionó, es necesario dar las oportunidades necesarias, asegurarles que no deberán abandonar la escuela y que mientras estén en ésta no les preocupe su alimentación ni su salud, entre otros aspectos.

Conversamos con jóvenes y mujeres PRIistas de #Sonora. Queremos escuchar sus ideas y proyectos #PepeMeadeEnSonora https://t.co/WJVfnncCFQ — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 22 de diciembre de 2017

Acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich, el precandidato señaló que la próxima será la generación que más jóvenes en edad de trabajar tendrá y es ese capital humano el que sacará adelante al país.

Con 45 minutos de retraso, José Antonio Meade recordó a Luis Donaldo Colosio.

“Recordamos a un gran sonorense: Luis Donaldo Colosio. Su discurso dejó a nuestra generación un diagnóstico que sigue vigente y tres principios que debemos acompañar: seguimos viendo un México con hambre y sed de justicia, y seguimos teniendo que honrar sus principios; ser sensibles a las demandas y necesidades de las comunidades, estar a la altura del compromiso que esperan de nosotros y asumir autocrítica y transformar lo que nos duele”, dijo.