Medalla Belisario Domínguez debería entregarse en tierra de El Chapo para que AMLO se sienta seguro: Jefe Diego

México.- El abogado y empresario, Diego Fernández de Cevallos, ironizó sobre la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, evento al que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), canceló su presencia ante la premisa de la senadora Lilly Téllez de encararlo en la Cámara de Senadores.

El también conocido Jefe Diego, aseguró que debían realizar la entrega de la Medalla en Badiraguato, Sinaloa, lugar de donde es originario el narcotraficante líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán,”.

A través de su cuenta de Twitter Fernández de Cevallos indicó que de esta forma AMLO se sentiría más seguro al estar en su “casa”, y no en la Cámara de Senadores done sería enfrentado por la sonorense Lilly Téllez.

“Deberían de entregar la Medalla Belisario Domínguez en Badiraguato para que Tartufo se sienta seguro y en su casa”, escribió en Twitter, Cevallos.

Diego Fernández/Twiter

AMLO cancela visita al Senado

Este martes 5 de octubre, el presidente Andrés Manuel reafirmó que no se presentaría en la Cámara de Senadores como había revisto ante las amenazas de la senadora Lilly Téllez.

El mandatario aseguró que no puede exponer de esa forma la investidura presidencial pues esta necesita respeto.

“Una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa porque cuando se trata de protestas de mujeres, uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso. Y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto”, declaró López Obrador.

Sin embargo Téllez otra vez respondió a AMLO asegurando que el mandatario tiene la fuerza del estado para calumniar por lo que debe respetar él mismo la investidura presidencial.

“Usted Señor Presidente López Obrador tiene la fuerza del Estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar. Yo, en cambio, tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato constitucional. Respete su investidura”, escribió en Twitter la senadora panista.