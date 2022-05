Médicos mexicanos reprochan a AMLO contratación de 500 profesionales de la salud cubanos

México.- Federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador la contratación de 500 profesionales de la salud de Cuba.

Esta semana, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal anunció que su gobierno contratará a 500 médicos cubanos para poder hacerle frente al déficit de especialistas en salud que existe en la república mexicana.

Mediante un comunicado suscrito por diferentes agrupaciones, los médicos mexicanos manifestaron su desacuerdo con la decisión tomada por la administración federal, al tiempo que expresaron su molestia por la misma.

En este sentido, las agrupaciones consideraron como "una falta grave" en contra de los doctores en México el hecho de que el gobierno federal mexicano haya optado por contratar a 500 profesionales de salud de la isla caribeña.

Las asociaciones hicieron hincapié en que en el territorio nacional hay médicos avalados por las universidades y formados en la idiosincrasia de la población mexicana, remarcando que algunos de estos se encuentran desempleados o subcontratados con salarios muy bajos o laboran en zonas donde la inseguridad es muy alta.

“Debido a esto, consideramos que de manera injusta se les ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo la capacidad académica de nuestras universidades”, recriminaron.

Los profesionales de la salud mexicanos recordaron que estuvieron atendiendo a pacientes contagiados de Covid-19 durante los meses más críticos de la pandemia, arriesgando con ello su salud y la de sus familiares.

“Por esto resulta un agravio para el gremio médico mexicano toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de los profesionistas. Su intervención no representa un beneficio para la atención de nuestra población y sí es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país”, señalaron en el comunicado firmado por 30 agrupaciones.

El anuncio de la contratación de 500 médicos cubanos en México se dio tras que el pasado fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitara Cuba y se reuniera con el presidente Miguel Díaz-Canel.