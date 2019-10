Medina Mora renuncia para "atender denuncias": AMLO

México.- El presidente López Obrador dijo en conferencia de prensa que el ministro Eduardo Medina Mora quien presentó su renuncia el pasado jueves, que posiblemente dejó su cargo para atender las denuncias en su contra por depósitos millonarios en el extranjero.

AMLO señaló que aún no han enviado la terna con la elección del nuevo ministro. Comentó que como presidente ya aceptó su renuncia, y esta se turna a través de la Secretaría de Gobiernación al Senado, "que es la instancia que decidir sobre la aceptación de esta renuncia.

¿Qué motivó esta renuncia?

Yo considero que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una o dos, o cuántas denuncias que se han interpuesto

Dijo Andrés Manuel López Obrador, agregó "que están en manos de la Fiscalía General de la República, son investigaciones que corresponden al Ministerio Público, nosotros hemos sido respetuosos, y no nos involucramos en estos asuntos judiciales".

La denuncia contra Medina Mora la atiende la FGR

El mandatario mexicano señaló que es la denuncia, "si existe, que tiene que atender la Fiscalía General de la República, no podemos nosotros culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a las instancias judiciales, lo que tiene que ver con nuestras facultades, es el recibir, de acuerdo a la constitución es recibir esta renuncia, aceptarla, enviarla al Senado".

La elección del nuevo ministro ocurrirá tras la aprobación de dos terceras partes del Senado. Señaló AMLO que "no hay todavía una terna, estamos apenas iniciando el procedimiento".

Agregó además que en la carta que envió Medina Mora envió a López Obrador "no decía las razones para separarse del cargo, me pide que se apruebe la renuncia. No expuso ningún motivo".

Tras preguntarle de nuevo a López Obrador si ya estaba pensando en una terna y si esta sería exclusiva de mujeres, dijo que aún no estaba pensando en eso, pero sí estaba pensando en el nuevo programa eductivo La Escuela es Nuestra.