Mejor dejar a los hijos pobreza, pero no deshonra: AMLO

Hidalgo.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, visitó el municipio de Tulancingo, Hidalgo. Estado que recientemente fue protagonista de la más grande tragedia ocurrida en una toma clandestina de combustible en el país, al explotar y dejar 100 muertos y heridos.

En su inicio de recorridos por los 91 estados por dónde pasan los ductos de Pemex, el Presidente aseveró en Tulancingo, que no se condenará a aquellos que por necesidad realizaban este acto ilícito, y suplicó la ayuda de los pobladores para erradicar el huachicol.

Ayúdenme, ayúdennos a convencerlos, que los entendemos, no los vamos a condenar, porque hay mucha gente que está planteando ahora que se les juzgue y hasta se trata de justificar la tragedia. No, no. Ningún ser humano merece un castigo así, señaló López Obrador.