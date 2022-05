"Mejor no hubiera ganado", el día en que Vicente Fox se arrepintió de ser Presidente

Guanajuato.- "Es una responsabilidad grande, estábamos muy preocupados", dijo el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, al recordar cómo llegó al ejecutivo federal por el Partido Acción Nacional tras décadas de hegemonía priista.

En entrevista para Yordi Rosado, publicada en Youtube con el nombre "VICENTE FOX, MEMORIAS de un EX PRESIDENTE | La entrevista con Yordi Rosado", el esposo de Marta María Sahagún Jiménez, aseguró que en algún momento se arrepintió de llegar al máximo cargo en la república.

"Ahora sí ya gané, '¿ahora qué hago?' Le dije (a su esposa)", rememoró el panista sobre su triunfo electoral ante Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien representaba al PRD; y ante Francisco Labastida Ochoa, entonces abanderado del PRI.

Entonces decidió junto a Martha Sahagún ir a la Basílica de Guadalupe, en donde confesó haber pedido que todo saliera bien y le quitará el pánico.

"Ahora sí que me quitara el pánico que ya tenía. No, en verdad, en verdad, es que en las campañas es la cosa más entretenida, más divertida, te sale toda al adrenalina, no tienes tiempo por aventarte 12, 16 horas en campaña caminando, tocando puerta por puerta; en el polvo, en el lodo, en la selva, en las ciudades, pero cuando ganas: '¿por qué me metí en esta?', como diciendo: 'mejor no hubiera ganado e irme tranquilo al rancho para hacer mi vida normal', pero nada, que gano y esa preocupación", reveló Vicente Fox al ex conductor y productor de Otro Rollo.

Fue así que sus súplicas a la Virgen de Guadalupe le hicieron nacer la idea de rodearse de personas muy preparadas mediante un grupo de Head Hunters, encargados de encontrar a las tres mejores personas para cada uno de los puestos.

"Desgraciadamente la paga en gobierno era mucho menor en ese entonces que en el sector privado", agregó al afirmar que muchos de los recomendados por los expertos declinaron la invitación.

Leer más: Por evitar tema de la L12 del Metro, bloque opositor se va contra Morena en la Permanente

Vicente Fox se mentalizó a trabajar en el ejecutivo federal y dirigir al país sin importar que tuviera mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores. Esta historia pudo ser diferente si el entonces candidato presidencial del PRD hubiera aceptado declinar para competir en coalición, lo cual no sucedió por ciertas ideas encontradas, todo esto, según el exmandatario.