Mejora la percepción de los sinaloenses sobre el trabajo del Gobernador

Sinaloa.- Una variación al alza registró el gobernador Quirino Ordaz Coppel en cuanto a percepción de los sinaloenses sobre su trabajo y en cuanto al porcentaje de quienes sí votarían por él en caso de buscar nuevamente la gubernatura, esto de acuerdo con la reciente encuesta realizada por EL DEBATE en los cinco principales municipios: Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán.

Para esta segunda evaluación del año a la gestión de Ordaz Coppel —la anterior se publicó en mayo [https://bit.ly/2VPS5KE]— se aplicaron 1250 encuestas, distribuidas en cantidades iguales en los cinco municipios citados, tomando en cuenta la opinión de los habitantes del medio urbano y rural, de acuerdo con la lista nominal. Es también la segunda medición que realiza este rotativo a la Administración priista de Quirino Ordaz con un Gobierno federal morenista.

Mayor respaldo

En Mazatlán, tierra natal del mandatario estatal, el crecimiento en los números de quienes le darían su respaldo en las urnas registra el mayor crecimiento, comparado con los otros cuatro municipios; mientras que, en porcentaje de habitantes decididos a sufragar de nuevo por él, Guasave es donde más lo favorecen. Ambas municipalidades son gobernadas por alcaldes surgidos de la alianza Morena-PT-PES [pregunta 2].

La confianza de los mazatlecos es mayor en esta evaluación de agosto, con un crecimiento de casi nueve puntos y medio, toda vez que del 36.82 por ciento de quienes en mayo afirmaron que sí votarían por Ordaz Coppel si hubiera elecciones para elegir al gobernador de Sinaloa, en esta última medición la cifra aumentó a 46.16 por ciento. Aun así, sigue siendo mayor el porcentaje a favor obtenido por el mandatario estatal en la encuesta de noviembre del año pasado (48.29 %).

Quienes no están dispuestos a sufragar por el mazatleco registraron una reducción de prácticamente cuatro y medio puntos, para quedar en 43.46; lo mismo que el rubro de indecisos, pues de 15.06 por ciento que en mayo no sabían o no contestaron por quién votarían, esta vez fue del 10.38, lo que refleja una diferencia de 4.66 puntos.

Guasave, tierra que el gobernador ha visitado con mucha frecuencia este año, es de nuevo el municipio con el mayor porcentaje de quienes votarían otra vez por Quirino Ordaz (49.17 %), cifra prácticamente igual a la de hace tres meses (49.39 %); no obstante, es la única municipalidad donde hubo un ligero decremento en este rubro (0.22 %). Aquí, el número de ciudadanos que no votarían por el gobernador se mantuvo en 45.04 puntos, mientras que quienes no saben o no contestaron aumentó a 5.79.

Salvador Alvarado es el municipio con el segundo mayor porcentaje de aceptación, esto luego de un aumento de casi ocho puntos y medio en esta última medición, debido a que de un 38.37 por ciento que en mayo estaban convencidos de darle su confianza al gobernador en las urnas, en esta ocasión la cifra aumentó a 46.79 por ciento.

En la región del Évora también disminuyó notoriamente el porcentaje de encuestados indecisos en alrededor de siete puntos respecto a la encuesta anterior.

Menor confianza

Culiacán y Ahome son los únicos municipios en donde, a pesar de un aumento en el número de quienes sí le darían su voto a Ordaz Coppel, son más quienes definitivamente no están dispuestos a votar por él.

En Culiacán, por ejemplo, el 65.15 por ciento de los entrevistados no votaría por Quirino; sin embargo, la cifra es 1.38 puntos menor a la de mayo (66.53 %); mientras que el porcentaje de quienes sí confían electoralmente en él aumentó 3.76 puntos, para quedar en 27.27 por ciento en agosto.

En Ahome, la mayoría tampoco respalda al gobernador (53.91 %), pero el porcentaje de quienes sí votarían por él es del 42.39 por ciento, cifra que registra un aumento de punto y medio en relación con la medición anterior (40.83 %). En el municipio cañero, el número de indecisos pasó de 6.25 por ciento hace tres meses a 3.70 por ciento esta vez.

Contexto político

Desde mayo (en que se publicó la anterior evaluación) a la fecha, el mandatario estatal ha intensificado su presencia en los cinco municipios medidos en este estudio, al grado de que, aun cuando Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán tienen Gobiernos morenistas, ha sabido mantenerse cerca de los alcaldes, con algunas obras de saneamiento y rehabilitación de carreteras, acciones que podrían haberle significado un incremento en sus números.

Ordaz Coppel se ha convertido en el principal gestor del estado ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esto ante la falta de liderazgos al interior de su partido, pero también en el Congreso local y en su propio gabinete, de acuerdo con los distintos analistas políticos.

Y aunque las diferencias del gobernador con el grupo mayoritario de Morena en el Congreso local son muy evidentes, sobre todo en temas como las cuentas públicas o propuestas polémicas en materia legislativa, como el tema de los matrimonios igualitarios, la aceptación hacia su Gobierno pareciera una reacción al desencanto que en varios sectores ha surgido en contra de los Gobiernos morenistas, tanto municipales, como el federal.

Durante julio, Quirino Ordaz fue el segundo gobernador con la mayor aceptación en el país (55.6 %), de acuerdo con la encuesta de Arias Consultores [https://bit.ly/33TkhgO], y ese mismo mes fue evaluado vía Facebook por México Elige como el mejor mandatario estatal por tercera ocasión consecutiva, con el 69.5 por ciento de votos a favor [https://bit.ly/2zk7num].

En la evaluación de esta casa editorial cuando se preguntó en escala del 1 al 10, la popularidad fue el atributo mejor evaluado en el gobernador, pues, a excepción de Culiacán, en donde le dieron un 6.74, en el resto de los municipios supera el siete, incluso en Salvador Alvarado obtuvo casi un ocho (7.94) [pregunta 3].

En liderazgo y cercanía con la gente lo evaluaron mejor en Salvador Alvarado, Guasave y Mazatlán, por arriba de siete; en tanto que en honradez y capacidad para resolver problemas le otorgaron las calificaciones más bajas, a pesar de que, en un comparativo con las cifras de mayo, prácticamente en todos los municipios hubo ligeras variaciones al alza esta vez.

En el caso de Ahome, en la mayoría de rubros sobre atributos personales mejoró respecto a la encuesta anterior, pero al tomar en cuenta la primera evaluación de noviembre del 2018 vemos que ha bajado la buena percepción hacia él en todos los rubros.

Seguridad y combate a la corrupción

En una escala del 1 al 10, en donde 1 es pésimo y 10 es excelente, se le preguntó a los sinaloenses qué calificación le dan a la gestión del gobernador en siete temas prioritarios: combate a la pobreza, obras públicas, empleo, educación, salud, seguridad pública y combate a la corrupción [pregunta 1].

En un análisis por municipio, en Culiacán, la ciudadanía fue más exigente, pues, de los siete temas, en tres otorgaron calificaciones reprobatorias al gobernador: 5.45 en combate a la corrupción, 5.69 en seguridad pública y 5.98 en combate a la pobreza. Y aunque en los cuatro rubros restantes lo aprobaron, en ningún llegó al siete: 6.15 en empleo, 6.49 en obras públicas y 6.51 en salud.

En el rubro de combate a la corrupción, el de calificación más baja en lo general, pareciera que le sigue pesando el tema de los colchones contaminados que su Gobierno entregó en septiembre del año pasado a damnificados por la depresión tropical 19-E, cuyo presunto responsable aún no ha sido castigado [https://bit.ly/2zp2QGS].

Y aunque varios exfuncionarios del sexenio anterior han sido llevados ante la justicia, ninguno está en la cárcel, por lo que la percepción social de impunidad no ha variado.

Seguridad pública fue el segundo rubro peor evaluado, a pesar de que Sinaloa ya no se encuentra entre los principales estados más violentos del país en particular en homicidios dolosos, así lo reconoció López Obrador a finales del mes de julio [https://bit.ly/2MLXGxF], y un día después lo ratificó el secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad [https://bit.ly/30E8tgk].

Esto lo han atribuido a la coordinación con la Guardia Nacional, el Gobierno federal y las policías municipales.

Percepción y trabajo

Contrario a Culiacán, las mejores evaluaciones para el titular del Ejecutivo estatal se registraron en Mazatlán y Salvador Alvarado. En el primero de ellos, y casa del gobernador, en donde además la inversión ha sido importante, el rubro mejor calificado fue la educación, con 7.86; seguido de las obras públicas, con 7.69; la salud, con 7.58; el combate a la pobreza, con 7.27; y el empleo, con 7.26. Por debajo de siete calificaron los temas de combate a la corrupción (6.34) y seguridad pública (6.74).

En el puerto, las cifras aumentaron entre ocho décimas y casi dos puntos en relación con el puntaje de hace tres meses.

En Salvador Alvarado, único de los cinco municipios evaluados que es gobernado por un alcalde priista, las calificaciones también mejoraron (excepto una) entre cinco y ocho décimas respecto a la medición de mayo, destacando educación, con 7.93 puntos; seguido por obras públicas, con 7.65; y combate a la pobreza, con 7.44.

Ahome es un caso especial para Quirino Ordaz, pues aquí en todos los rubros las puntuaciones registraron ligeras variaciones a la baja, de entre media y casi dos décimas; solo en obras públicas subió dos décimas; mientras que educación fue el rubro mejor evaluado, con 7.19; y el peor fue combate a la corrupción, con 5.63; el resto se mantuvo entre 6.02 y 6.69.

En Guasave, la mejor calificación para Ordaz Coppel fue para el tema de educación (7.79), mientras que el peor fue combate a la corrupción (6), seguido de seguridad pública (6.38) y empleo (6.82); en el resto se mantuvo arriba de siete.

Evaluación

En esta última medición al desempeño del gobernador, educación es el rubro mejor evaluado por los ciudadanos en los cinco municipios, con calificaciones (a excepción de Culiacán) arriba de siete puntos; le sigue obras públicas, donde, a pesar de la escasez de aportaciones federales, el gobernador ha dicho que están invirtiendo recursos propios, pero en la capital lo reprueban.

La otra cara de la moneda son el combate a la corrupción y la seguridad pública, convertido en el talón de Aquiles, a pesar de la reducción de algunos delitos.

Quirino sigue siendo opción política en Mazatlán, Guasave y Salvador Alvarado

La aceptación política hacia el mandatario estatal registró en esta última evaluación una mejora en cuanto al porcentaje de ciudadanos que votarían por él en el hipotético caso de que hoy fueran las elecciones para elegir gobernador. Son los municipios de Mazatlán y Salvador Alvarado en donde la tendencia en favor del gobernador mejoró, con incrementos de más de ocho y nueve puntos, respectivamente.

En Culiacán, el porcentaje de quienes no votarían por él es mayor en más del doble que quienes sí votarían por él; mientras que en Ahome, la cuna del malovismo, también son más quienes no le darían su respaldo en las urnas.

Mejora la evaluación de atributos del mandatario estatal

A diferencia de la evaluación de mayo de este año, en esta última medición los sinaloenses aprobaron los atributos del gobernador Quirino Ordaz Coppel. No obstante, los habitantes de la capital sinaloenses son de nuevo los más exigentes, pues aunque avalaron la popularidad, el liderazgo, la honradez, la cercanía con la gente y la capacidad de Quirino para resolver problemas, las calificaciones oscilan entre 6 y 6.74 puntos.

El municipio en donde mejor calificaciones obtuvo el mandatario priista fue en Salvador Alvarado, en donde la cifra más baja fue de 7.25 en cuanto a la habilidad para solucionar problemas; y la más elevada fue de 7.94 en popularidad. En Mazatlán también se mantuvo entre 7.07 y 7.77; mientras que en Ahome las cifras van desde un 6.44 en honradez hasta un 7.03 en popularidad. Guasave es el tercer municipio con las mejores calificaciones, de entre 6.83 y 7.6.

Metodología

Se aplicaron 1250 cuestionarios a ciudadanos mayores de 18 años de forma directa en 120 secciones electorales seleccionadas por sorteo, distribuidas en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Salvador Alvarado, siguiendo la proporción urbano-rural para un total de 250 entrevistas por municipio.

La conformación de rangos para sexo y edad se generó atendiendo un aproximado de la estadística registrada por la lista nominal del INE, quedando un 43.81 % de hombres y un 56.19 % de mujeres, las edades van de 18 a 29 años, con un 42.97 %; de 30 a 49, un 38.99 %; de 50 a 69 años, un 13.39 %; y de 70 o más, un 4.65 %. La información se levantó los días comprendidos entre el 9 y 17 de agosto del 2019.

La muestra para la evaluación federal y estatal tiene un margen de error de +/-3 y un nivel de confianza de 95 %; y para la evaluación municipal el margen de error es de +/-5 con un 95 % en nivel de confianza. Coordinadores: Refugio Gaxiola y Javier Mezta. Correo: cln.encuestas@debate.com.mx

Mapa

La información se levantó a través de dispositivos electrónicos, quedando registrado el lugar donde se hizo la entrevista. En el mapa se visualizan los puntos que se visitaron en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Salvador Alvarado.