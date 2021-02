Mejores momentos de Beatriz Gutiérrez Müller

México.- La primera dama de la República Mexicana, Beatriz Gutiérrez Müller desde que obtuvo el dicho título quizo romper el prototipo de Angelica Rivera y rechazó la etiqueta de primera dama.

"Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama; ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular. Soy ciudadana como el resto de los mexicanos. He ayudado y ayudaré sin estarlo divulgando", recalcó Müller en julio 2020.

En esta nota se darán a conocer algunos de sus momentos más mediáticos tanto positivos como negativos.

Uno de los momentos donde Beatriz acaparó toda la atención entre los usuarios fue cuando apareció junto a Andrés Manuel López Obrador, para dar a la población por Nochebuena.

Y fue por su polémica blusa que usaba la Gutiérrez Müller debido a que era de una marca costosa, era presuntamente Gucci y su precio rebasaba los 30,000 pesos mexicanos.

Ante la fuerte cantidad de la blusa Beatriz desmintió y publicó en las redes sociales que la blusa es de una tienda en línea llamada Ezpopsy, la cual tenía un precio de 1,388 pesos y no está fabricada con seda, sino con poliéster.

En el mes de noviembre de 2020 la esposa del AMLO fue protagonista de otro escándalo fue después de recibir un ascenso en el Sistema Nacional de Investigacone del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al ingresar al nivel 1.

Cuando se dio a conocer esta noticia los usuarios de redes sociales clamaron contra la decisión y muchos se preguntaron por qué ella y recordaron la eliminación de fideicomisos del Conacyt realizada por Andrés Manuel López Obrador, y que por ello muhcos estudiante se quedaron sin apoyo.

La otra aparición de Beatriz que causó diversos opiniones fue cuando viajó a Europa para visitar al Papa Francisco y con Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Otras de las veces que la primera dama de México causó polémica fue cuando se difundieron imágenes de ella con su hijo Jesús Ernesto paseando en un exclusivo resort de Acapulco, el hotel Princess.

A lo que el mandatario nacional contestó: " Que mi hijo Jesús va a la playa en Acapulco y video, gran noticia; ¿No puede ir Jesús, su mamá, que no pueden ir a la playa? ¿Cuál es el delito?

Bueno existen otros más momentos de Beatriz Gutiérrez Müller que ha dejado al descubierto en lo que va del sexenio de su esposo Andrés Manuel López Obrador.