¿Mensaje para AMLO? Felipe Calderón llama “raza de víboras” a los que siguen a Jesús y promueven el odio

México.- Felipe Calderón respaldó el juicio que expone la biblia acerca de que los seguidores de Jesús que promueven el odio, son raza de víboras o sepulcros blanqueadores, posiblemente refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, respaldó el juicio de Jesús sobre los que dicen ser sus seguidores, pero actúan de forma opuesta a sus enseñanzas.

“No se puede predicar la caridad y a la vez promover el odio. A quienes dicen 1 cosa pero practican otra Jesús les dice “sepulcros blanqueados y raza de víboras” “Así son ustedes: por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad” Mt 23”, tuiteó Felipe Calderón en plena Navidad.

El duro mensaje de Felipe Calderón a los supuestos y contradictorios creyentes de Jesús, es difundido a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador también compartiera un mensaje acerca de Jesús, al igual que Beatriz Gutiérrez Müller.

Aunque el su mensaje, el ex presidente de México Felipe Calderón no menciona a AMLO, no obstante, los constantes ataques que este lanza al actual presidente mexicano, levantan sospechas sobre a quién va dirigido su mensaje.

Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador compartió en sus redes sociales un mensaje de Gandhi sobre Jesús, donde expresa que no conoce a alguien que haya hecho tanto por la humanidad por Jesús.

“Hoy a media noche, hace más de dos mil años, nació Jesús Cristo, y muchos, aún librepensadores y de otras religiones, lo reconocen por su amor a los pobres y olvidados. Gandhi decía: “No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús”. Sigamos su ejemplo. Felicidades”, tuiteó AMLO, quien ha sido acusado de promover el odio y la polarización en México.

Además, la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller también compartió un mensaje donde afirmaba que Navidad era un momento de renacimiento, recordando que el festejo se origina en el nacimiento de Jesús.

De forma que aunque Felipe Calderón no mencionó que su mensaje era para AMLO, hay un historial de ataques y acusaciones, que permiten suponer que podría ser para él.