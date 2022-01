¡Mentiras! Alfredo Jalife niega haber provocado aterrizaje de emergencia en vuelo de Aeroméxico

El intelectual exhibió que la cancelación de vuelos no fue por contagios de Covid-19 en las tripulaciones, sino porque " Aeroméxico está quebrada ". Incluso arremetió contra los directivos de la aerolínea, a quienes tildó de " puro neoliberal fobaproico antimexicano ".

"Les aseguro que me lo AGRADECERÁN los CIUDADANOS y los MALTRATADOS USUARIOS de la quebrada Aeroméxico que ha instaurado una dictadura aeronáutica y practica desreguladamente su terror medieval contra los desprotegidos pasajeros", concluyó.

Jalife-Rahme aseguró que debido a las implicaciones legales del caso no puede publicar más información, pero que en su momento dará a conocer más detalles sobre lo ocurrido.

"1- Nunca fui “ detenido/retenido ”; 2-Si a esas vamos, entonces el Capitán y su sobrecargo de Aeroméxico SI fueron "DETENIDOS" por la Guardia Nacional y la AFAC que los citó en sus oficinas para interrogarlos por sus disfuncionales conductas; 3- Los REPORTES OFICIALES de la Guardia Nacional y la AFAC, que tengo que reconocer me atendieron espléndidamente, exponen lo que REALMENTE ocurrió: TODO LO CONTRARIO a las MENTIRAS del pasquín de distribución gratuita “24 horas” y sus “refriteros” que NO citan ninguna fuente confiable y/u oficial, para únicamente dar “vuelo(literal)” unilateral a su flagrante DESINFORMACIÓN carente de sustento ", aclaró.

En tres puntos, Alfredo Jalife aclaró que no fue detenido en ningún momento, que los pilotos del vuelo de Aeroméxico fueron interrogados por las autoridades, y que los reportes oficiales exponen que ocurrió todo lo contrario a lo que afirmaban los medios de comunicación.

El analista geopolítico criticó que la falsa noticia fue difundida por otros medios vinculados a Televisa y cuestionables personajes, los cuales no se tomaron la molestia de investigar ni pedirle su versión, todo con tal de "tejer una telenovela del género 'thriller' al estilo de Televisa' ".

"Este fin de semana el pasquín “24 horas” ( @diario24horas ) de distribución GRATUITA en STARBUCKS publicó una serie de MENTIRAS que obviamente NO corresponden a lo ocurrido en el vuelo 650 de Aeroméxico ", escribió.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.