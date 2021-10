“Meritocracia no es la fórmula del éxito”: Conapred reprueba declaraciones de Carlos Muñoz contra mesero

México.- Tras la viralización de las declaraciones del coach de vida Carlos Muñoz contra la labor de un mesero en una conferencia realizada en 2020, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó haber recibido una queja vía telefónica el pasado 14 de octubre, que no ha sido ratificada, contra el influencer por discriminación.

El coach de vida se volvió viral en redes sociales, además de ser sumamente criticado, luego de que se difundiera un vídeo en el que critica a un mesero por su falta de “hambre” para superarse durante una conferencia donde trató temas sobre el emprendimiento, cómo hacer dinero y que los negocios sean fructíferos.

"El que está ahí parado, que está trabajando hoy aquí, y agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre (de superarse) porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses hubiera tenido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está y puedo regresar dentro de 20 años y él estará en el mismo puesto" declaró Carlos Muñoz a modo de crítica al mesero que estaba de pie en la sala.

Al respecto, el Conapred convocó a la sociedad a “no reproducir discursos sobre la idea que solo los méritos personales llevan al éxito social, pues invisibiliza brechas de desigualdad” tales como los obstáculos de algunos grupos históricamente discriminados para tener un trabajo, educación, atención médica y servicios de infraestructura que cumplan sus necesidades.

“El discurso de la meritocracia les traslada la responsabilidad a ellas por no cambiar su situación y permanecer en situaciones de desventaja”, mencionó Conapred en un comunicado de prensa donde dio a conocer la queja vía telefónica que recibieron el pasado 14 de octubre por las palabras del influencer.

Afirmó dar especial seguimiento a los casos de discriminación normalizados que fomentan el rechazo social en vez de construir equidad, ya que en muchas ocasiones, la diversidad en México impide que una persona con talento tenga acceso a desarrollar sus habilidades.

Para finalizar, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hizo un llamado a "reflexionar y no reproducir estereotipos, estigmas o prejuicios” para poder combatir las prácticas discriminatorias.