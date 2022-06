Metió autogol, no entiende que no entiende: Ricardo Anaya responde a AMLO por exhibirlo en Mañanera

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés respondió al presidente AMLO por exhibirlo en La Mañanera debido a sus críticas contra la política energética de la 4T.

A través de un video en sus redes sociales, Ricardo Anaya agradeció a Andrés Manuel López Obrador por dedicarle tiempo en su Mañanera del 13 de junio de 2022, pues el presidente de México mostró un video completo del panista en el que lo critica por aferrarse a "ideas viejas" al rehabilitar refinerías de petróleo.

Aunque AMLO sostuvo que las opiniones de Anaya "son visiones distintas" sobre el tema energético, ya que el opositor asegura que el petróleo pasará al olvido y será remplazado por las energías limpias, el excandidato presidencial del PAN aseveró que López Obrador "metió autogol", ya que "no entiende que no entiende" sobre el tema.

"Ahora sí que no tengo palabras para agradecerle a López Obrador el tiempo que me dedicó en su Mañanera. Increíble, pero no puedo encontrar un solo argumento. Si esto fuera futbol, yo creo que ahora sí López Obrador metió autogol", dijo Anaya sobre AMLO.

"No entiende que no entiende", agregó el opositor al compartir el video en su cuenta oficial de Twitter.

El panista mostró en su video el momento en que AMLO reprodujo su video en La Mañanera en Palacio Nacional, en el cual Anaya expone que las ganancias de Pemex son menores refinando que comprando petróleo en el extranjero.

Anaya respondió a AMLO por exhibirlo en su Mañanera. Foto: Twitter

Según el político opositor, Pemex gana 50 dólares por cada barril que vende, mientras que refinando petróleo gana tan sólo 3 dólares, por lo que criticó la decisión del gobierno de AMLO de comprar la refinería Deer Park en Estados Unidos y construir la refinería Dos Bocas en Tabasco.

Incluso propone que Pemex se convierta en "Solmex" para concretar la transición energética en el país, pues sostiene que México tiene una radiación solar privilegiada, ideal para generar electricidad.

"Tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex (...) Hacer refinerías es tirar el dinero, esos fierros no van a servir para nada en el futuro. Otra vez, el problema de López Obrador no es su edad, es que sus ideas son viejas y no entiende el mundo", aseveró en su video.

En respuesta, AMLO aclaró que la ganancia de Pemex refinando no es de sólo 3 dólares, sino que también se queda con los 50 dólares por barril más la utilidad. "Porque no se le paga renta a la naturaleza, es una actividad extractiva", explicó.

Así mismo, el mandatario mexicano aseguró que México "estaría en llamas" de haber seguido las políticas neoliberales, ya que habrían acabado con la CFE y Pemex, y los precios de combustibles serían tan altos como en Europa o Estados Unidos.

"Son visiones distintas y lo cierto es que si no hubiésemos iniciado nosotros este cambio de política, se hubiesen acabado con la CFE, Pemex y estaría en llamas el país. Imagínense sin gasolina, dependiendo de la compra en el extranjero, cuánto costaría la gasolina", expresó.

Al respecto, Ricardo Anaya confirmó que su visión es distinta a la de AMLO, aunque deseó que el presidente tuviera mayor disposición a escuchar otras propuestas en materia energética.

"Pues sí, son visiones muy distintas, y ojalá López Obrador estuviera más abierto a escuchar, creo que sería bueno para México", concluyó Anaya en su respuesta a López Obrador.