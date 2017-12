Mexicanos al grito de Trump, un libro de Traux

MÉXICO.- Después de 13 años cubriendo fenómenos migratorios en Estados Unidos, la periodista y autora mexicana Eileen Truax denuncia que México "ha desatendido la obligación de velar por sus ciudadanos" y, por ello, muchos mexicanos se han visto forzados a emigrar al vecino país del norte.

Truax acaba de publicar su nuevo libro, "Mexicanos al grito de Trump", en el que recoge 13 casos de mexicanos que tuvieron que dejar su país de origen e instalarse en Estados Unidos, donde afrontan un sinfín de problemas.



"El libro cuenta trece historias sobre cómo los mexicanos generan redes de solidaridad y resistencia ante los embates racistas", explicó a Efe la autora, quien recordó que el racismo no es un fenómeno nuevo en EE.UU., sino que precede a la victoria del presidente Donald Trump.

Conferencia para la presentación del libro.



"Con el triunfo de Trump, muchas personas se preguntaron cómo los mexicanos podrían defenderse ante el posible embate racista, pero era una pregunta mal planteada porque los ataques racistas han ocurrido desde hace años", señaló.



De hecho, en el libro relata que "la violencia racial y la discriminación son el pan de cada día" de los inmigrantes en Estados Unidos, y cita que los grupos de odio aumentaron en ese país 56 % entre 2000 y 2013, con Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama en la Casa Blanca.



Un abogado, una fotógrafa y un policía, entre otros, son los héroes cotidianos del libro, que pretende destruir el estigma que el miedo y la ignorancia han construido alrededor de los inmigrantes mexicanos en el país nortamericano.



"Los (mexicanos) que se van son los más valientes y generosos. Siempre piensan en los que se quedan", contó Truax, quien sostuvo que las remesas que envían a México representan la segunda fuente de ingresos del país, ayudando a paliar su pobreza.



Pero si un país se beneficia especialmente de la riqueza generada por los inmigrantes mexicanos es precisamente EE.UU., donde "el crisol de culturas mueve ciudades como Nueva York" y los inmigrantes "son quienes mueven la maquinaria productiva en estados como California", argumentó la periodista.



Por todo ello, Truax criticó que el Gobierno de México trate a los migrantes como "pobrecitos a los que hay que defender", y le instó a "cambiar el tono" puesto que los mexicanos en Estados Unidos "ya llevan años luchando".



De hecho, la también escritora se mostró muy dura con las autoridades mexicanas, a las que acusó de incumplir su deber constitucional de velar por sus ciudadanos.

Sentenció:



"Si hay mexicanos que salen del país porque reciben amenazas, buscan un tratamiento médico en el extranjero o son humillados por su orientación sexual, significa que el Estado dejó de cumplir su obligación de velar por los ciudadanos".



Asimismo, recordó a quienes criticaron a Estados Unidos por haber promovido originalmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que quien debe velar por los mexicanos no es Washington, sino México. Y fue el Gobierno mexicano quien firmó en 1992 un tratado que "ha matado el campo de México", abundó.



De las 13 historias que Truax ha recogido, la mayoría las protagonizan mujeres, algo que la autora no buscó expresamente pero que también ayuda a romper estigmas sobre el rol de la mujer en las migraciones.



"Existe la creencia de que los hombres migran por cuestión de trabajo mientras que las mujeres lo hacen por agrupación familiar. Pero no es así, las mujeres llegan para incorporarse en el aparato productivo estadounidense", sentenció la autora.

Desde 2004, Truax (Ciudad de México, 1970) reside en Los Ángeles, donde se ha especializado en inmigración y ha trabajado para diversos medios de comunicación mexicanos y estadounidenses.La autora confesó que todas las historias del libro las siente muy cercanas, dado que las vivió en primera persona durante sus coberturas periodísticas y son experiencias con las que cualquier mexicano en EE.UU. podría identificarse.La misma Truax cuenta en el libro que aún recuerda cuando en 2005, a la salida de un supermercado, le dijeron "Regresa a tu país" por primera vez.Cerca de 35 millones de personas tienen origen mexicano en Estados Unidos, y constituyen el mayor colectivo con origen extranjero en el país.

Con información de EFE