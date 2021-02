Mexicanos pagan con su vida la fallida estrategia contra el Covid-19, lamenta Graciela Ortiz

Chihuahua.- A pesar de que la pandemia por Covid-19 en México sigue agravándose, la atención institucional sigue siendo deficiente, carente de mayor infraestructura y personal, con una Secretaría de Salud federal ausente y una figura protagónica sin los mejores resultados, dificultades que, de acuerdo con Graciela Ortiz González, los mexicanos están pagando con su vida.

La candidata del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Chihuahua, lamentó en entrevista para Debate.com.mx que la pandemia que estamos viviendo en el país no tenga la atención institucional que debiera de tener en un sistema de salud que hasta el 2018 –afirma- era funcional en México.

“Hoy lo que estamos viendo es una Secretaría de Salud federal totalmente ausente, vemos una figura protagónica atendiendo el tema de la pandemia no con los mejores resultados, y lo que vemos es un número inaceptable de fallecimientos por la pandemia que está en los primeros dos lugares en el mundo por el número de fallecimientos. Evidentemente que esta estrategia en materia de salud y de contención de la pandemia no está funcionando y lo estamos pagando con la vida de los mexicanos”, señaló la originaria de Parral.

La exfuncionaria del gobierno estatal en anteriores sexenios, recordó en entrevista para debate.com.mx que ella fue Secretaria de Fomento Social (1998-2001) y le tocó la responsabilidad, en ese momento, del sistema estatal de Salud, que son dos organismos, uno descentralizado del gobierno federal y uno local, los cuales formó en un solo sistema, “pero mejor articulado, apoyado y respaldado”, afirmó.

Enfatizó que uno de los grandes orgullos del gobierno mexicano, por décadas, fue la manera en la que podían atender problemas de salud, y el esquema de vacunación mexicano era un esquema observado con mucha atención, valorado y bien evaluado por instancias como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. “Lo reconocían como un mecanismo, como un sistema que funcionaba muy bien, y ese se ha desmantelado”, aseguró.

Sobre si el manejo de la crisis sanitaria ha sido criminal por parte del gobierno federal, la exlegisladora dice que no se atrevería a establecer tal adjetivo, “pero indudablemente el esquema no está funcionando y las vidas de mexicanos se están perdiendo por algo que no está dando el resultado que debería de dar”, agregó.

¿Uso político de la vacuna?

Cuestionada sobre un posible riesgo de que la federación intente sacar raja política a la vacunación contra el Covid-19, Graciela insiste en que a ella le preocupan dos cosas, que si se tenía un sistema de vacunación que era ejemplar en el mundo y que funcionaba porque se unían todos los institutos y sistemas de salud, incluido el Ejército Mexicano y entidades privadas para lograr porcentajes de vacunación mayores al 95 o 96 por ciento en el país, por qué de pronto ya no funciona y se le entrega esta responsabilidad a los siervos de la nación, no son las personas adecuadas para llevar a cabo este procedimiento de vacunación.

“Esto nos preocupa a los mexicanos porque nos hace pensar que sí puede ser una manipulación electoral y no una verdadera intención de proteger a los mexicanos”.

No puede ser que algo tan delicado, tan sensible, algo que está afectando la vida de muchas personas en el país, de muchos de los familiares, que ha enlutado hogares completos en México, se pudiera manejar en ese sentido, con fines electorales, refiere la exsecretaria general de gobierno de Chihuahua.

“Yo espero, de verdad, que haya una reconsideración y que se impulse nuevamente lo que es un sistema de salud que había sido siempre efectivo en México y que era reconocido en el mundo”, agregó.