México Libre lo encabezo yo: Margarita Zavala le responde a AMLO

México.- Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón acusó al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que también le niegue el registro como partido a México Libre.

A través de Twitter, señaló que AMLO confesó que presionó al Instituto Nacional Electoral en el mensaje que dio esta tarde desde su finca en Chiapas, donde afirma que la negativa del registro a México Libre es un triunfo del pueblo y que ya son otras las instituciones en el País.

Sr Presidente, México Libre lo encabezo yo -no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres- y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar, manifestó.