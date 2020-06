México: Tiempos de crisis, imagen y próximas elecciones

México.- La situación de contingencia sanitaria por coronavirus llevó a los personajes públicos a cambiar sus hábitos frente a las audiencias; sin embargo, los políticos siguen dirigiéndose a sus posibles votantes escondiendo y disimulando actitudes que tienen sumamente interiorizadas, abundó la diseñadora de imagen y mercadóloga Emi Charles.

Un ejemplo de esto es la controversia que generó el canciller Marcelo Ebrard con su reloj de la marca Rolex, publicado por EL DEBATE [vea la nota en bit.ly/2AUe5LY], bajo la aparente austeridad que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretende instaurar, esto considerando que las bases del partido en el poder (Morena) —de acuerdo con Charles— son un electorado que no necesariamente tiene acceso a redes sociales.

«López Obrador es muy hábil en mostrar lo que ellos necesitan ver: un hombre fuerte, que dice que no necesita una mascarilla. Hay que recordar la canción mexicana de mariachi que dice que sin importar lo que pase, él sigue siendo el rey. Esa actitud mexicana de no importar lo que pase o lo que digan, “yo voy a seguir mi propio camino, las cosas que a mí me parecen las correctas”. Entonces, esta ideología se pasa a la imagen de López Obrador», dijo.

Empoderado y hábil. Para Emi Charles, el manejo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de su imagen a lo largo de la historia es uno de los mejores, ya que impulsa austeridad y, al mismo tiempo, la de un hombre fuerte y cercano a su votantes. Su actitud, cuando se le ha ofrecido gel antibacterial y rechazado el uso de mascarillas, sería un símbolo de sus ideales, lo que sus bases apoyarían. Foto: Reforma

Recordó que el exmandatario Enrique Peña Nieto manejó una imagen pulcra y muy cuidada, mientras que el hoy mandatario es lo contrario: «Trata de ser coherente con la cuestión del pueblo, del ahorro, de aprovechar el dinero. No solamente los zapatos se ven gastados, sino que si te fijas en tus trajes, generalmente le quedan grandes, no tienen un buen ajuste, porque la idea es mostrar esa imagen contraria a Peña, que era como muy pulido, muy brillante, todo limpio».

Contradicciones y liderazgos

Las incongruencias públicas de los políticos emanados de Morena, en este sentido, radicarían en las intenciones últimas de cada uno de ellos, que en menor o mayor medida serían muy fáciles de saber.

La experta ejemplificó el caso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la declaración sobre las nanopartículas de cítricos [vea la nota en bit.ly/2YiE60a], así como de otras críticas que la funcionaria ha recibido en torno a su indumentaria, pues porta prendan más caras. «Además de que ha sido jueza durante muchos años y ha tenido un trayectoria muy grande, ella podría justificar y decir que tienen los ingresos para costear un reloj con ese precio».

Sin interés en la política. Los años en la función pública de Olga Sánchez Cordero justificarían los gastos o prendas caras que pueda lucir, tal y como se ha intentado señalar en redes sociales, principalmente en Twitter. Así, sus accesorios (pulseras, relojes y ropa) serían producto del trabajo realizado como jueza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comento la analista de imagen. Además, Charles no vio a Sánchez Cordero como a una de las integrantes de la denominada Cuarta Transformación, por lo que no aparecería en las urnas. Foto: Reforma

Asimismo, comparándola con Marcelo Ebrard, a Sánchez Cordero la analista no la ve como una posible candidata, situación que sería más previsoria para el hoy secretario de Relaciones Exteriores.

Descuidado. El canciller Marcelo Ebrard Casaubón luce con sobrepeso en las últimas fechas, lo que podría jugar en su contra a la hora de ser expuesto pública y mediáticamente. Emi Charles especificó que a raíz de la pandemia del coronavirus, los electores y las audiencias buscarán personas que luzcan más saludables, sin factores de riesgo hacia el COVID-19. Foto: Reforma

Dentro de la estética «austera» que López Obrador impuso, Emi Charles englobó a Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, así como al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, que hasta intentarían mimetizar el hablar pausado del presidente de la república: «López-Gatell es muy buen comunicador, tiene mucha paciencia, sabe manejar a los medios, pero aunque ha estado en contra de lo que dice López Obrador, al mismo tiempo intenta, consciente o inconscientemente, no se puede saber, dentro de su ropa también le quedan los sacos grandes, el ajuste no ha sido el mejor, e intenta mimetizarse con López Obrador. Esos son sus símbolos, aunque con sus palabras diga otras cosas», expuso.

Busca parecerse a López Obrador. Aunque sus recomendaciones de cara a la pandemia del coronavirus parezcan contrarias a las sugerencias que lanza Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell pretende emularlo en su forma de vestir, con trajes que no son exactamente de su medida, lo que podría ayudar a fomentar la idea de un hombre austero y de acciones, más que de apariencias. Foto: Reforma

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California.

«Sin pena ni gloria». Al principio estableció una relación de mucha cercanía con Andrés Manuel López Obrador y presumía del gusto de ambos por el beisbol; sin embargo, la controversia por la duración de su mandato, así como el más reciente conflicto sobre el número de muertos en el estado peninsular a raíz de la epidemia del coronavirus, han zanjado una diferencia entre ambos, de acuerdo con Emi Charles. Esto podría generar sentimientos conservadores entre la cúpula de Morena y descartarlo de las boletas. Foto: Reforma

La oposición

El gobernador actual de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, salido de Movimiento Ciudadano, sería el contrapunto más visible dentro de los detractores a Andrés Manuel López Obrador. No obstante, algunos puntos de su imagen jugarían a la hora de contender nuevamente en las boletas, por lo que Charles consideró que probablemente lo veamos sometido a un cambio de imagen: «El hecho de que no tenga nada de cabello, no barba, sino cabello, lo hace verse autoritario, como los personajes del cómic que son los malos de la película. Ahorita tal vez le pueda servir para ser la contraparte de López Obrador, pero si realmente está buscando un futuro real dentro de las candidaturas, habría que hacerle un ligero rediseño de su imagen», indicó.

El detractor. Para Emi Charles, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, usa prendas grandes para atenuar su sobrepeso, como chalecos y chamarras, lo cual jugaría en su contra. El político podría someterse a un cambio de imagen para jugar en las elecciones presidenciales, siempre y cuando no sufra mucho golpeteo y su imagen no se desgaste, como le sucedió a Javier Corral. Foto: Reforma

Finalmente, Emi Charles descartó que al interior del Partido Acción Nacional (PAN) o del Partido Revolucionario Institucional (PRI) haya actualmente una figura con el peso para contrarrestarle popularidad a López Obrador, asegurando que están en una tonalidad gris, «para pasar desapercibidos».

Tatiana Clouthier, diputada federal.

Mujer fuerte. Su cercanía a Andrés Manuel López Obrador la apuntarían como una firme contendiente en las boletas electorales, independientemente del puesto de elección popular al que aspire, pudiendo ser la gubernatura de Nuevo León o de Sinaloa, como ella misma lo ha anunciado. Además, la frescura de su imagen jugaría a su favor, tomando en cuenta que la diputada se desempeñó como coordinadora de la campaña presidencial que llevó en 2018 al Gobierno al hoy dignatario mexicano. Foto: Reforma

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Saludable. Aunque a las mujeres que han participado en la elección presidencial en México no les ha ido históricamente bien (ejemplo de Patricia Mercado, con una votación del 2.7 por ciento), esta percepción ha cambiado con el paso del tiempo (Josefina Vázquez Mota, con el 38.21 por ciento de la votación), lo que conduciría a la hoy jefa de Gobierno de la Ciudad de México como una posible candidata en las elecciones federales. Igualmente, su físico «más acorde a un estilo de vida saludable», así como su formación académica podrían darle más opciones políticas. Foto: Reforma

Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua.

El desgaste. Electo como mandatario en el 2016, fue una de las principales figuras panistas que criticaban el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la continua exposición mediática terminó desgastándolo. Cabe recordar que Corral se enfrentó a Peña, a las principales cadenas televisivas del país y al Partido Revolucionario Institucional por los presumibles actos de corrupción que el exgobernador César Duarte Jáquez habría cometido en contra del erario chihuahuense. Foto: Reforma

Crisis sanitaria

Dentro de los retos que hay en la situación de emergencia, Emi Charles destacó que el uso de ropa sumamente formal ha mermado, por la disminución de lavanderías disponibles, por lo que invitó a la población a cuidar la imagen que se proyecta laboralmente, con las herramientas que se tengan a la mano, independientemente de la profesión que se ejerza.

«Trata de ser coherente con la cuestión del pueblo, del ahorro, de aprovechar el dinero. No solamente los zapatos se ven gastados; si te fijas en sus trajes, le quedan grandes» : Emi Charles, diseñadora de imagen. Foto: Cortesía

