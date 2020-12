México analiza suspender vuelos de Reino Unido ante nueva variante de Covid-19: AMLO

México se encuentra analizando la posibilidad de suspender los vuelos provenientes de Reino Unido ante el descubrimiento de una nueva variante de Covid-19 que ha despertado la alarma en el país británico, anunció este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia Mañanera de este lunes, AMLO detalló que la opción de suspender los vuelos del país europeo fueron planteadas hoy en la reunión del gabinete por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario, Hugo López-Gatell, por lo que esta noche se analizará si tomar o no dicha acción. La decisión se dará a conocer el día de mañana 22 de diciembre.

"Lo vamos a analizar, hoy se trató en la reunión del gabinete, lo planteó el secretario de Salud y el subsecretario, y hoy en la noche que tenemos la reunión de salud se analizará el caso, y mañana que es el día que se destina a informar de la pandemia se va a dar un informe sobre la postura de México", expuso.

El mandatario sostuvo que la decisión a tomar no obedecerá a fines políticos, sino que que un equipo de expertos se hará cargo de analizarlo con fundamentos en la información técnica que se tiene en torno a esta nueva variante del virus SARS-CoV-2. (OMS pide a Europa "reforzar sus controles" ante nueva cepa de Covid-19 detectada en Reino Unido)

"No actuar políticamente sin tener elementos técnicos de quienes saben (...) para eso hay especialistas que son los que saben si son medidas adecuadas para no producir alarma y que no tenga sentido, no se debe actuar en estos casos políticamente", subrayó AMLO.

El presidente López Obrador aclaró que el descubrimiento en Reino Unido no corresponde a una nueva cepa, como se ha difundido en algunos medios de comunicación, sino una nueva variante de coronavirus.

AMLO adelantó que la Secretaría de Salud anunciará mañana la postura de México. Foto: Cuartoscuro

Algunos países de Europa, como Francia, Alemania, Italia, Bélgica, entre otros; y en Latinoamérica Argentina, Chile y Colombia, han comenzado a aplicar restricciones a los vuelos provenientes de Reino Unido después de que el pasado sábado el primer ministro británico, Boris Johnson, informó sobre un aumento vertiginoso en los contagios a raíz de una nueva variante de Covid-19.

El gobierno británico endureció las restricciones para Londres y el sureste de Inglaterra, regresando al confinamiento y suspensión de actividades, lo que ha implicado la cancelación de planes navideños para millones de personas.

El ministro de Sanidad de Reino Unido, Matt Hancock, reconoció el domingo que la nueva variante de coronavirus está "fuera de control", por lo cual las autoridades han tenido que actuar "rápidamente y con decisión" aplicando nuevas restricciones.

"Todo el mundo, en especial quienes viven en regiones designadas Nivel 4, deben comportarse como si tuvieran el virus. Esa es la única forma de poder recuperar el control", puntualizó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que pidió a sus miembros de Europa "reforzar sus controles", informó que la nueva variante del virus podría ser un 70% más contagiosa, e incluso podría afectar la eficacia de algunos métodos de diagnóstico, aunque se trata solamente de informes preliminares.

Por otra parte, no se tiene ninguna evidencia de que la enfermedad provocada por esta variante de Covid-19 tenga efectos de mayor gravedad en pacientes, pero ese es un aspecto que también se está investigando y apenas se tenga una nueva información al respecto, esta será dada a conocer.