México asume presidencia de coalición de cónsules latinos en Nueva York

Nueva York.- México asumió la presidencia de la Coalición Latinoamericana de Cónsules en Nueva York (CLACNY) para el 2020, un año que ha llegado con desafíos importantes, declaró este miércoles el nuevo responsable del organismo, el cónsul Jorge Islas.

Islas reiteró su compromiso para luchar por la integración y bienestar de las comunidades latinoamericanas en Nueva York a través de este organismo, fundado en el 2008 bajo el liderazgo de México para promover la cooperación diplomática en beneficio de las comunidades a las que brindan servicios.

De acuerdo con el presidente de CLACNY, en un año de desafíos, es indispensable que los 17 miembros del organismo se mantengan más unidos que nunca "para poder superar cualquier adversidad, transformar los retos en oportunidades y brindar mayores y mejores oportunidades a nuestras diásporas".

Entre las prioridades en la agenda de trabajo de Islas, según explicó, figura proteger y promover los derechos de los migrantes que viven con temor ante el discurso antihispano que se ha desatado en el país.

El hecho de que muchos estén en EE.UU. de manera no documentada no quiere decir que no tengan derechos humanos. Creo que es una causa común que debemos salir todos a promover