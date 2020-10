México aún debe 10% de Tratado de Aguas a Estados Unidos a una semana de vencer el plazo

México.- A una semana de que se venza el plazo establecido en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944, México todavía debe a Estados Unidos el 10 por cierto del agua total que debe entregar cada año como consecuencia de los conflictos entre campesinos y el Gobierno del Estado de Chihuahua en la presa La Boquilla.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), México aún debe a Estados Unidos el equivalente a 230,5 millones de metros cúbicos, cumpliendo hasta el momento con el 89.3 por ciento del total de agua a entregar según lo establecido.

El Tratado de Aguas establece que México debe entregar cada quinquenio cerca de 2.160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos por los ríos que comparten en la frontera, aunque los mexicanos reciben casi cuatro veces más: 9.250 millones de metros cúbicos.

Blanca Jiménez indicó que el incumplimiento del Tratado de Aguas Internacionales, o es sólo un problema del Gobierno Federal y la Conagua, comisión que dirige, sino de los tres órdenes de gobierno que en conjunto deben cooperar para entregar el agua a Estados Unidos.

Tenemos varios 'planes b' para poder cumplir porque, como Estado mexicano, no es un problema del Gobierno federal, es un problema de los tres órdenes de Gobierno, es un problema de todos los estados. O sea, como Estado mexicano, no pensamos no cumplir", indicó Blanca Jiménez.