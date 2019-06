México ayudará a cumplir meta de producción petrolera

México.- El Gobierno de México contactará a las firmas privadas con contratos petroleros para conocer sus necesidades para que cumplan sus metas de producción, dijo este jueves la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien no descartó la reactivación de las licitaciones cuando las vigentes rindan frutos.

Durante su participación en el Congreso Mexicano del Petróleo (CMP) en León, estado de Guanajuato, Nahle refirió que a través de las distintas rondas de licitación de la reforma energética impulsada por el hoy expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se entregaron 107 contratos en tierra, en aguas profundas y en aguas someras.

"Al llegar el nuevo Gobierno (1 de diciembre de 2018) hicimos un análisis y estos desarrollos van muy retrasados, las inversiones van muy retrasadas" respecto a los planes entregados por los contratistas, dijo la funcionaria.

Por tanto, expuso, "se decidió por el momento no entregar un solo contrato más hasta ver resultados satisfactorios" en los ya otorgados, y argumentó que "sería una irresponsabilidad entregar más contratos sin tener una valoración de los que ya se tienen".

Indicó que ningún contrato fue suspendido y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador y ella se han reunido con quienes tienen los 107 contratos para preguntarles en qué se les puede ayudar.

Dijo que los empresarios se quejaron de burocracia excesiva y de tiempos demasiado prolongados en los trámites, por lo que la actual administración ha estado trabajando en agilizar los procesos, de tal forma que gestiones que tardaban año y medio ahora se desahogan en cinco meses.

Puso por ejemplo un rezago de 500 valoraciones de impacto social heredado de la pasada administración.

Nahle indicó que en unas dos semanas el Gobierno realizará un foro en Villahermosa, suroriental estado de Tabasco, con los empresarios que tienen los estudios pendientes para preguntarles qué les falta.

No queremos que los tengan (los contratos) nada más para especular; queremos producir en el país y queremos hacerlo de una forma sostenible y responsable, abundó.

Por otro lado, la ministra aludió a la reciente cancelación de un concurso que tenía por objeto buscar socios de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para exploración y extracción de hidrocarburos.

Indicó que con el desarrollo de 22 nuevos campos, con los que espera revertir la caída de producción hacia fines de este año, Pemex decidió que no requiere por ahora de nuevos socios.

"Si el día de mañana Pemex dice que quiere hacer una asociación o no, estará actuando conforme al interés de la empresa y seguro el interés nacional, para crear empleo, infraestructura, ganancia y producción", manifestó.

Finalmente, recordó que el Gobierno tiene una meta de producción de alrededor de 2,5 millones de barriles diarios para el fin de la actual administración en 2024.

Las declaraciones de la ministra hacen eco de las hechas esta mañana por el presidente López Obrador, quien dijo que con la reforma de Peña Nieto, que abrió el sector energético a la iniciativa privada, "se hablaba que para estos tiempos íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios".

"Y esto no sucedió, fue un fracaso. Decían que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y no llegó. Y en la producción, les estoy informando que de todos los contratos solo ha habido una producción de 20.000 barriles. Entonces, ¿cómo otorgar más contratos si los que se suscribieron no están dando buenos resultados?", dijo.

Añadió que si esos contratos producen, "sí podríamos pensar en ampliarlos, en nuevas rondas. Pero si no hay inversión, entonces ¿para qué nuevas concesiones?".