México cumplió; pedimos ratificar T-MEC: AMLO

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ya cumplió con los compromisos para acordar un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, por lo que pedirá, en particular al Congreso estadounidense, que sea ratificado ese instrumento.

Nosotros hemos cumplido con todos los compromisos, hemos estado en comunicación con legisladores del Partido Republicano, con legisladores del Partido Demócrata, en este caso hemos llevado acuerdos y compromisos y los hemos cumplido todos, se acordó que iba a haber un presupuesto especial para que se aplicara la nueva ley laboral en el País y los legisladores de México aprobaron un presupuesto especial, como lo sugirieron los diputados del Partido Demóctrata y dirigentes del movimiento laboral de Estados Unidos, cumplimos ese compromiso

Dijo el Mandatario.

En su conferencia mañanera, en la que se presentó un informe sobre los avances en las negociaciones del T-MEC, López Obrador hizo un llamado respetuoso a que sea ratificado el acuerdo, y anunció el envío de un documento, esta semana, haciendo esa petición.

"Pedimos de manera respetuosa que no se mezcle la política elecoral, las diferencias que se tienen en Estados Unidos con motivo de las elecciones con un asunto tan importante para la cooperación y el desarrollo de Canadá, de Estados Unidos y de México (...)", dijo.

Que ya no se demore la aprobación del tratado, todo esto con mucho respeto, que se le dé tiempo a este acuerdo

Esto, expuso, vamos a expresarlo de la manera más respetuosa a el Gobierno de Estados Unidos y en especial al Congreso en Estados Unidos.

"Vamos a enviar un comunicado a los congresistas en los mejores términos, no con ánimo injerencista, sino exhortando de manera respetuosa a que no se posponga, no se atrase la aprobación de este tratado comercial, eso lo vamos a hacer esta semana, se va apresentar este documento, lo vamos a dirigir de manera particular a Nancy Pelosi (presidenta de la Cámara de Representantes)", sostuvo.