México debe impedir que EUA llame terroristas a cárteles

México.- Si el Gobierno de los Estados Unidos designa a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas, provocaría afectaciones peligrosas relacionadas con la soberanía, la economía y la seguridad de México, según señalaron especialistas entrevistados por EL DEBATE.

En concordancia, los cinco analistas y expertos internacionalistas de seguridad y ciencias sociales mencionaron que el Gobierno de México debe impedir a toda costa que esto ocurra.

El pasado 26 de noviembre, el presidente Donald Trump dio a conocer en una entrevista que aunque no es un proceso fácil, ha estado trabajando en ello durante los últimos noventa días.

Destacó que el Gobierno de México se ha negado a recibir su apoyo para acabar con los cárteles del narcotráfico, a quienes les atribuyó la pérdida de más de cien mil personas al año.

A esto se suma la petición que hizo la familia LeBaron, que radica en Estados Unidos, ante la muerte de nueve integrantes de su familia en Sonora, quien solicitó a través de la plataforma de la Casa Blanca clasificar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles del crimen organizado que operan en México, los cuales —aseguraron en el texto— «buscan poder político para crear un narcoestado en México».

Afectaciones para México

José Andrés Sumano, catedrático y doctor en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, destacó en entrevista para esta casa editorial que México debe tratar de oponerse, a como dé lugar, a que se catalogue a los grupos criminales como terroristas, no por defender a los grupos criminales, sino por las implicaciones negativas que tendría para el país.

Indicó que el Gobierno mexicano debe mostrar una posición clara, férrea; hablar con aliados, hacer cabildeo en el Congreso, en las agencias internacionales, puesto que existe un vacío en el planteamiento del país vecino al destacar que las organizaciones criminales en México, al final de cuentas, persiguen un fin meramente económico, comercial y no tienen, como los grupos terroristas, fines políticos, ideológicos o religiosos. «Tampoco es la primera vez que en Estados Unidos se ha discutido la posibilidad de incluir a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Ocurrió con George W. Bush y otro con Barack Obama. En ambos casos, el Gobierno mexicano logró hacer el punto de que, efectivamente, estas organizaciones persiguen la extracción de renta y no tienen una motivación ideológica y política, y por lo tanto no son terroristas y hay que atenderlos como grupos criminales, violentos, por supuesto, pero grupos criminales», enfatizó.

A pesar de esto, reconoció que con Donald Trump las cosas pueden ser diferentes. Asumiendo que, efectivamente, lograra catalogar a los grupos criminales mexicanos como terroristas, el experto en análisis de política pública e innovación gubernamental por la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard indicó que, de entrada, se daría la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos bloquee o interfiera en que bancos y empresas norteamericanas hagan negocios con diferentes grupos o empresas mexicanas que puedan ser sospechosas de estar ligadas con este tipo de negocios. También destacó la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos bloquee cuentas bajo la sospecha de que están ligadas a este grupo, que ahora serían terroristas.

Destacó que la consecuencia más notoria, pero también la más remota, es la posibilidad de operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano: «Son consecuencias graves. Serían consecuencias importantes. Afecta por supuesto la parte financiera, la relación comercial y, por supuesto, el fantasma de posibles operaciones militares. Aparte, incluso impediría que organizaciones sociales que trabajan en temas de construcción de paz y demás llevaran a cabo labores en territorio mexicano», indicó.

Tratado de libre comercio y elecciones

Daira Arana, experta en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que la designación propuesta por Donald Trump también podría provocar que en México se agudizara la militarización de la seguridad pública, misma que solo generaría más violencia. Además, sostuvo que esto podría desencadenar una serie de intromisiones más directas del Gobierno de Estados Unidos en los asuntos de seguridad y defensa del Estado mexicano, debilitando la soberanía y el monopolio de la fuerza del México en su propio territorio. Sostuvo que, incluso, los recursos en materia de cooperación estarían cada vez más destinados al sector defensa que al de seguridad.

Opinó que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que incluso está en proceso de votación para su ratificación, se ha vuelto una moneda de cambio que el Gobierno de Estados Unidos ha estado empleando con el Gobierno de México para conseguir aprobación electoral, entre otras cosas.

Daira Arana detalló que la propuesta puede ser más política que económica, al destacar que el anuncio llega precisamente en un momento en el que las elecciones están cada vez más cerca en el vecino país y en las que Trump busca mantenerse en el poder. «Aunque no habría que descartar los posibles acuerdos comerciales en materia de venta de armas que podrían llevarse a cabo y que beneficiarían a Estados Unidos de manera económica», reafirmó.

Aun cuando los hechos delictivos han incrementado en México, la experta agregó que este país debe negarse a la tipificación de los grupos del crimen organizado como terroristas, toda vez que la experiencia en Centroamérica ha señalado que este tipo de medidas solo aumentan la violencia y no atienden las causas que la generan, sino que las refuerzan.

«El Gobierno mexicano debe tomar con seriedad su labor de prevenir la violencia y los delitos y ver más allá de una estrategia militar y combativa que ha dejado miles de muertos y desaparecidos y que ha incrementado la violencia contra las mujeres», expuso.

Fentanilo, crisis de salud pública

Desde la Ciudad de México, Carlos Rodríguez, integrante del Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia (Casede), dijo para EL DEBATE que esta declaratoria podría llegar a lograrse, pero no por el momento:

«Lo veo más como un amague, como una amenaza, digamos del mismo nivel de los aranceles, donde advierte para negociar y sacar ventaja, y seguir con la retórica antimexicana que le ayude en su reelección en Estados Unidos», consideró.

El experto en temas de seguridad reconoció que Estados Unidos ha tenido un enfoque de combatir a los cárteles en México y la delincuencia organizada. «Digamos que son de sus villanos favoritos».

Añadió que dentro del vecino país, es una crisis de salud pública, y se ha manifestado con fuerza derivado del fentanilo, el narcótico sintético opioide, que ha provocado la muerte de una cantidad brutal de estadounidenses en los últimos dos años, según detalló.

Para el experto en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Manuel Durazo, la declaración hecha por Estados Unidos beneficia y fortalece su participación en la lucha contra el crimen organizado; sin embargo, al mismo tiempo reduce la soberanía de México como el principal responsable de resolver el problema.

De llevarse a cabo la declaración, el experto mencionó que México y Estados Unidos entrarían en una nueva etapa de cooperación con un mayor énfasis en el combate al financiamiento de los cárteles: «Los dichos de Trump colocarían a Estados Unidos en una posición más favorable en términos de la planeación de una estrategia conjunta contra el crimen organizado, lo cual es negativo para nuestro país, pues el margen de acción y control del Estado mexicano sobre la estrategia anticrimen se vería reducido».

El también analista en temas de seguridad coincidió al destacar que México debería negarse a aceptar las declaraciones, ya que, a pesar del alto grado de violencia que generan ciertos cárteles, es difícil afirmar que se trata de organizaciones terroristas, puesto que —aseveró— la violencia utilizada típicamente es parte de una dinámica de disputa de territorio entre cárteles.

Preocupación

En un panorama en el que se ha mencionado que los dichos de Trump pueden ser parte de una estrategia electoral, Manuel Durazo consideró que existe una preocupación legítima del Gobierno de EUA sobre la expansión de los cárteles y su impacto en la salud pública y el sistema económico estadounidense:

«Hablar de los cárteles es un tema rentable políticamente, pero el tema no se agota ahí, pues primordialmente la declaración aumenta la autoridad de Estados Unidos en el combate al crimen organizado transnacional, lo cual es positivo para ellos en términos estratégicos», sostuvo.

Leyes internacionales

En este contexto, Arturo Lizárraga Hernández, doctor en Ciencias Sociales, opinó que el político estadounidense buscan llamar la atención de sectores de los Estados Unidos.

Explicó que, legalmente, ellos tienen la absoluta libertad para desarrollar su propia política contra el narcotráfico o quienes sean, y, en ese sentido, México no puede hacer nada, sino simplemente dar una opinión.

No obstante, aclaró que ante la posibilidad de que se llegara a nombrar a los cárteles como terroristas, no obliga absolutamente a nada a México.

«La implicación más grave a la que se le tiene temor es la posible intervención de Estados Unidos para atacar a los cárteles en México, eso no es posible, existen reglamentaciones, leyes internacionales que no lo permiten. México es un país soberano».

Lo que sí puede ocurrir y que, de hecho —señaló— ya está sucediendo, y siempre ha sucedido, es que sí haya colaboración de parte de las autoridades mexicanas con algunas instituciones de Estados Unidos, «pero, más allá de eso, no puede haber más, por lo menos en términos formales», aseguró.

Caso Culiacán

Que el presidente de Estados Unidos revelara que lleva noventa días trabajando en llamar a los grupos criminales de México como terroristas indica que el caso de Culiacán no fue el detonante de esta decisión.

Comunicado oficial del Gobierno de México

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, establecerá contacto con su homólogo Michael R. Pompeo a fin de discutir este tema de suma relevancia para la agenda bilateral.

En virtud de las buenas relaciones que existen entre ambos países, el Gobierno de México buscará tener un encuentro de alto nivel a la brevedad posible para presentar la posición de México y conocer los puntos de vista de las autoridades de Estados Unidos. Como en otros temas de la agenda bilateral, la Secretaría de Relaciones Exteriores promoverá el diálogo y una hoja de ruta que permita avanzar para reducir los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan el territorio con rumbo al país del norte.

Por lo que se infiere de la declaración, y con base en la información que hasta el momento han hecho llegar las autoridades de nuestro país vecino, se estima que el encuentro propuesto por México se podrá llevar a cabo en el futuro cercano. El Gobierno de México continuará su labor diplomática hacia un entendimiento que, desde la cooperación y la inteligencia, permita garantizar la seguridad de ambos países.