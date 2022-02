México debe tener política exterior de largo plazo con China

México.- China busca ser un protagonista de nuestro siglo, ser un actor central activo en los intereses mundiales desde la procuración de la salud en la pandemia hasta la convivencia pacífica entre naciones y la estabilidad internacional, señaló el embajador Sergio Ley López, quien fungió como embajador de México en China y Filipinas.

Reconocido como sinaloense ejemplar, el embajador Sergio Ley, quien posee una vasta carrera en el Servicio Exterior Mexicano, explicó que China tiene décadas trabajando para emerger como potencia mundial mientras que atraviesa por una reestructuración económica profunda pasando del modelo de la exportación, el uso extensivo de los recursos y de la mano de obra a otro modelo donde se fortalece el consumo interno, la innovación y la sofisticación económica.

En un webinar transmitido en vivo por Debate, organizado en alianza con la organización promigrante América sin Muros y la Asociación del Servicio Exterior Mexicano AC, el embajador Sergio Ley habló sobre la relación estratégica entre México y China que cumple 50 años; la cual —subrayó— es necesario se fortalezca, pero sobre todo se planee una política exterior a largo plazo en particular con esta nación.

En el evento, participó el embajador David Nájera, quien representó a nuestro país en la Embajada de México en Hungría. El presidente de la asociación civil del Servicio Exterior Mexicano destacó que aunque México y China son dos naciones muy distintas, pueden aprender una de otra y complementarse; nosotros con una facilidad para resolver imprevistos y gran creatividad, mientras que China destaca por su disciplina y estructura, dijo.

Leer más: Esta ilustrativa CARICATURA explica fácilmente el conflicto Rusia-Ucrania

La importancia de China en el mundo

El crecimiento económico de esta república oriental está superando a otras potencias mundiales como Estados Unidos y la Unión Europea, informó el embajador Sergio Ley López.

Desde el 2012 es la segunda economía más grande del mundo, pero en el 2028 China será la primera del planeta, por encima de Estados Unidos, indicó Ley López, de acuerdo a las previsiones de economistas internacionales.

La República Popular China posee una tasa anual de crecimiento de 9.5 por ciento en promedio desde 1978, lo que es una muestra de más de cuatro décadas de expansión, dijo el embajador Ley.

Otro indicador que destaca en el fenómeno en el cual se ha convertido China es que al 2019, este país aportaba con el 26.8 % del producto interno bruto mundial, mientras que Estados Unidos contribuyó al 11 % y la Unión Europea al 4 % en la generación de riqueza mundial.

El también presidente de la Sección Empresarial para la Región Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) explicó que además el ingreso per cápita de los chinos va en aumento, puesto que, en promedio, actualmente ganan 11 mil 200 dólares al año, en la zona costera 25 mil dólares y en 2050 este ingreso será superior a los 40 mil dólares anuales.

China también se ha preparado para tener estabilidad económica ante imprevistos a corto, mediano y largo plazo, puesto que actualmente posee la mayor cantidad de reservas en divisas extranjeras y está en la quinta posición mundial en reservas de oro. Es el primer exportador mundial. Al mismo tiempo esta nación es uno de los principales exportadores de capital de inversión en las diversas regiones del planeta, es por volumen la tercera economía con mayor inversión en el extranjero, detalló el embajador Sergio Ley en el webinario “50 años de relaciones diplomáticas entre México y China”.

Como otro dato, el embajador comentó que China es el principal acreedor de la deuda norteamericana.

Obviamente el ascenso vertiginoso de la República Popular China ha alterado los equilibrios del orden mundial que vino tras la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial, lo que ha provocado temores y hostilidad en el globo, un fenómeno que ha tomado con suma cautela China, dijo.

Este país estará a la vez convirtiéndose en un relevante competidor en la industria aeroespacial, en ciencia, tecnología, salud y en específico ya es una realidad la inteligencia artificial y la aplicación de la big data para potenciar y analizar el mercado interno, indicó el especialista.

México y China

Ante este contexto donde China está enfilado a consolidarse como una potencia económica y tecnológica mundial, Sergio Ley López consideró “urgente y prioritario establecer un plan de acción nacional en México para construir con China una asociación confiable y estable en el corto, mediano y largo plazo”.

En este tenor coincidió el embajador David Nájera, ya que México debe tener un esfuerzo de largo plazo y sostenido con China.

“Eso tendría que ser con todo el mundo, me dirán, pero aquí es especialmente importante... no solo es la dimensión del país, su población, expectativas, sino el carácter cultural es fundamental en la relación con China, no se requiere más que una continuidad”, consideró Nájera, experto en estudios de Asia y África por el Colegio de México.

Durante la charla transmitida en vivo en las redes sociales de Debate, el embajador Sergio Ley destacó que nuestro país no puede actuar de forma pasiva ante el movimiento del orden mundial.

Por eso urgió a establecer en un consenso generalizado en todos los órdenes que integran el Estado mexicano, una política económica y exterior con China. Esto deberá construirse en diálogo —recomendó— con la sociedad civil, la academia y el sector empresarial.

Intereses comunes y beneficios mutuos tendrán tanto China como México al establecer una relación no como competidores, sino como socios, puesto que después de Estados Unidos, China ya es el segundo socio comercial para México, propuso.

En cuanto a la balanza comercial deficitaria para la nación azteca frente al gigante asiático, comentó que poco a poco se comienza a ver más presencia de productos mexicanos en el mercado chino. En este punto, Nájera, presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, opinó que “los principales responsables somos nosotros los mexicanos que les compramos mucho y les vendemos poco”.

También destacó que hay que tomar en cuenta que existen muchos productos que son adquiridos por México a China, pero que añaden valor agregado a las exportaciones hacia Estados Unidos.

“Este déficit en lugar de pensar negativamente hay que ver la capacidad constructiva en esa relación”.

Aunque suena contrastante, la pandemia influyó positivamente “en la cooperación y vínculos, ya que México ha sido interlocutor clave en la diplomacia de salud que ha desplegado China”, dijo el embajador Ley López. Puso como ejemplo los aviones que llegaron provenientes de China con gran cantidad de suministros y equipos de seguridad para personal sanitario al inicio de la pandemia.

La relación China-México pasa por buen momento, se requiere voluntad política para avanzar en el diálogo, pues ya hay todo un entramado legal que da fortaleza y cimientos a esta relación diplomática, comentó.

También consideró adoptar una visión de largo plazo como lo ha hecho China para pensar en “el propio mañana, y como país cómo nos habremos que vincular con el resto del mundo”.

Añadió que un rubro con enormes posibilidades de crecimiento local es el turismo, el cual puede llegar a lograr un gran impacto en el desarrollo económico, pero para ello tan solo una acción como mejorar la conectividad aérea entre ambos países puede llegar a significar un gran cambio.

Oportunidades

David Nájera, presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano dentro del servicio exterior de carrera, comentó que México no solo tiene una vocación natural hacia el norte y sur, sino también en sus litorales, como en este caso con China en el Pacífico. Además comentó que el mercado chino es potencialmente grande, pero aún en ciernes porque apenas se está desarrollando la primera generación china nacidos en el medio urbano, de tal forma que la gran mayoría de los interlocutores chinos provienen del medio rural.

“Son producto de esta histórica etapa de desarrollo económico que ha vivido China. Tenemos un consumidor que está en proceso de sofistificación, es un consumidor básico que está descubriendo opciones y alternativas, los productos mexicanos tienen gran oportunidad porque es un mercado nuevo; es más complicado competir en mercados consolidados como los europeos o en Estados Unidos”, indicó el ex cónsul general en Cantón, China, y maestro en estudios de Asia y África de El Colegio de México.

Por su parte, el ministro en retiro del Servicio Exterior Mexicano, Bernardo Méndez Lugo, destacó la propuesta de Sergio Ley en relación al turismo.

Señaló que se requiere establecer una política en este sentido, así como protocolos capaces de generar una oferta adecuada para los turistas chinos; al final este intercambio con la nación asiática nos enriquecerá como país.

El ministro, quien ha laborado en cinco consulados de Estados Unidos representando a México, comentó que en el plano local tanto Mazatlán como Topolobampo son dos puertos de altura que pueden aprovecharse aún más en el intercambio con China. Se puede desarrollar —recomendó— una política local más intensa para que, por ejemplo, en el ámbito comercial sea una alternativa al cuello de botella que se ha presentado en puertos de Los Ángeles y Long Beach en Estados Unidos.

Destacó que empresas sinaloenses ya se encuentran realizando negocios en Asia, como Sukarne, aunado a que existe un conocimiento profundo de la comunidad china, ya que en México ha habido una tradición de inmigración asiática, expresó que el embajador Sergio Ley precisamente representa a estas familias pioneras provenientes de China que han aportado mucho al desarrollo económico de Sinaloa y del noroeste de México.

En el encuentro digital también estuvo presente Juan Pablo Miquirray como parte del consejo de administración de la organización civil América sin Muros, quien consideró que hoy más que nunca la diplomacia es fundamental entre las naciones para construir puentes de amistad no solo comerciales, expandiendo así sus relaciones.

China incrementará su capacidad de influencia mundial ante el conflicto de Ucrania

Dadas las condiciones actuales de la invasión de Rusia a Ucrania, lo cual tendrá efectos económicos mundiales que afectarán la demanda de productos, el embajador David Nájera explicó que China como gran nación exportadora sin duda se verá afectada.

El embajador experto en Asia dijo que China tendrá prisa por colocarse como un jugador relevante ante este conflicto, a ser un artífice, a encontrar una solución negociada, incrementando su capacidad de influencia como potencia mundial, pues no deseará que su crecimiento se retrase.

“Es un actor muy importante a nivel mundial, lo que pase en Ucrania no le es ajeno a sus intereses, esto refleja lo relevante que es China como actor internacional y lo importante que es tener una relación sólida, de tú a tú, constructiva, entre México y China”, indicó.

“¿China va a intervenir militarmente? lo dudo, Rusia y China son países fronterizos, son amigos, como nosotros de Estados Unidos, por tanto velaremos y velarán por sus intereses”, indicó Nájera, quien ha sido profesor en el Centro de Estudios Superiores Navales, el Colegio de Defensa Nacional y la Escuela de Inteligencia y Seguridad Nacional (Esisen).

El embajador también comentó que otro escenario es que este modelo de apropiación de Rusia ante Ucrania sin duda podría resultar un riesgo si resulta positivo, puesto que China también podría sentirse tentada a extender su presencia en el Pacífico sur, mar de China e incrementar su extensión, mientras los ojos están en Ucrania.

Los Datos

Oportunidades

En México tenemos en el turismo oportunidades para invertir y establecerse, señaló Nájera.

Leer más: Gobierno de México traslada a connacionales en Ucrania hacia Rumania

Diálogo

Tras la falta de comunicación entre Biden y Putin. El presidente de China, Xi Jinping, pidió ayer al presidente de Rusia una negociación con Ucrania. China se abstuvo de condenar los actos de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Nombre: Ismael Sergio Ley López



Biografía: Nació en Tayoltita, Durango. Es arquitecto egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en Historia del Arte en la Universidad de París, Francia. Maestría en Restauración de Edificios Históricos en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres, Inglaterra.

Miembro del Servicio Exterior de Carrera a partir de 1984.

Ha sido embajador de México ante la República Popular China e Indonesia.

Nombre: David Nájera



Biografía: Presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, ex cónsul general en Cantón, China, y maestro en Estudios de Asia y África de El Colegio de México.

Ha sido embajador de México en Hungría y de forma concurrente ante Bulgaria y Croacia.