México dona 250 mil dólares para que países marginados consigan vacunas covid

México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón reveló que México donará 250 mil dólares al mecanismo Covax, con el fin de aumentar la producción de vacunas y la distribución de estas en los países marginados.

Covax es un mécanismo creado por la ONU con el fin de garantizar el acceso a las vacunas contra el Covid-19 a todos los países del mundo.

No obstante, Marcelo Ebrard no perdió la oportunidad para recalcar que se trata de un objetivo que Covax no había estado cumpliendo, situación que tanto él como el presidente Andrés Manuel López Obrador había evidenciado con anterioridad.

Esto debido a que por situaciones técnicas de las farmacéuticas no se podía aumentar la producción, así como también el acaparamiento de vacunas por parte de los países que hospedan las fábricas.

Marcelo Ebrard anunció que los 250 mil dólares que México donará para compra y creación de vacunas covid, busca que aumente la producción y distribución de estas a países marginados.

"Si no logramos que todos los países tengamos acceso rápido pronto a las vacunas pues entonces todo estaremos en riesgo igual, de manera que es un tema ético y es un tema de seguridad", declaró el canciller mexicano.

Solicitó que se reconociera que en la inequitativa distribución de vacunas covid se pone en riesgo a la vida de cientos de miles de personas en el mundo.

"México va a donar 250 mil dólares por lo pronto para esta iniciativa", anunció posteriormente.

Por otra parte, dio a conocer que México se encuentra produciendo vacunas AstraZeneca en coordinación con Argentina, con el fin de que la tercer parte de la producción sea enviada a América Latina y el Caribe. Compromiso avalado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores tuiteó que los 250 mil dólares se suman a un recurso donado a CEPI.

"La donación de hoy se suma a los 900 mil dólares ya donados a CEPI para impulsar la investigación de vacunas. En total, México ha contribuido con 1 millón 150 mil dólares para impulsar el financiamiento del Acelerador ACT y ha recibido más de 2 millones de dosis vía COVAX".