"México es la casa de los que luchan por la liberación de los pueblos": Evo Morales

México.- En su visita a la república mexicana, Evo Morales, expresidente de Bolivia, agradeció, de nueva cuenta, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el haberlo recibido como refugiado político en noviembre de 2019 tras haber sido evocado de la titularidad del Ejecutivo.

En este tenor, remarcó que México, no únicamente es su casa, sino la de todos los que luchan por la liberación de los ciudadanos en las distintas naciones de América Latina.

"México ha sido mi casa (...) y no solo será mi casa, (sino) la casa de todos quienes luchan por la liberación de nuestros pueblos", aseveró.

Fue el día de ayer, miércoles 20 de octubre, cuando el mandatario boliviano arribó a territorio nacional con motivo de su participación en el Seminario Internacional "Los partidos y una nueva sociedad", organizado por el Partido del Trabajo (PT).

Al inaugurar el evento partidista, Morales Ayma aseguró que cuando llegó a México, aceptado como refugiado, no era su intención hacer sentir bien al presidente López Obrador o a la ciudadanía mexicana cuando sostuvo que le salvaron la vida, sino que de verdad había sido así.

"Saludo al Presidente López Obrador, al Gobierno, al pueblo mexicano. Cuando llegué (en 2019), no era por congraciarme con el Presidente, con el Gobierno, con el pueblo mexicano; cuando decía 'Me salvó la vida', de verdad, hermanas y hermanos, México y nuestros países me salvaron la vida", enfatizó el ex mandatario.

Asimismo, aprovechó la ocasión para agradecer al PT por poner en marcha espacios como el Seminario Internacional, pues resaltó que en estos diferentes fuerzas partidistas pueden debatir sobre las distintas luchas que se han emprendido en contra del "neoliberalismo".

Evo Morales no dejó de expresar su solidaridad y respeto por Cuba y Venezuela debido al "criminal bloqueo" impuesto a estos por parte de Estados Unidos. Fue en este mismo tenor que hizo críticas a los gobierno socialistas latinoamericanos aseverando que no han modificado nada en beneficio de su ciudadanía.

"Algunos de nuestros compañeros andan más enamorados por la plata que por la patria, aquí tenemos de enamorarnos por la patria y no por la plata, (pero) andan más enamorados por la publicidad que de la honestidad, y hay que superar este problema que tenemos. En Sudamérica gana algún partido socialista el Gobierno y no cambia nada, sigue todo privatizado", puntualizó.

Cabe recordar que Evo Morales permaneció casi un mes en México en 2019, luego de obligarlo a abandonar la presidencia de Bolivia, tras que hubiera ganado por 4 ocasión las elecciones, mismas que la oposición acusó de fraudulentas.

Después de su estancia en México, viajó a Argentina donde también fue recibido como refugiado. Permaneció en el país sudamericano hasta que Luis Arce, su ex ministro de Economía y Finanzas Públicas, ganó las elecciones presidenciales en 2020.