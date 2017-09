Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que el país en las últimas décadas ha aprobado reformas para frenar los problemas asociados al uso del dinero en la política, México está reprobado en financiamiento de campañas y resultados electorales, de acuerdo con el Proyecto de Integridad Electoral (EIP) 2015-2016, el cual está coordinado por Irma Méndez de Hoyos y Nicolás Loza, investigadores de la sede mexicana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

«México está reprobado en financiamiento de campaña y resultados electorales. Particularmente en el financiamiento de campaña tenemos niveles que son abajo del 50 por ciento, tiene una integridad de 29 puntos en el índice de 0 a 100 en elecciones locales 2015-2016. Y en elecciones federales del 2015 hubo un cambio de 38 por ciento, lo cual habla que seguimos reprobados», expuso Irma Méndez.

La coordinadora Nacional de la Red de Investigación de la Calidad de la Democracia en México detalló que en términos globales estamos bajando, y aunque hay cosas buenas en las cuales ha habido avances, también hay rubros en los que hay menos mejora.

Destacó que el estudio arrojó que el INE está muy bien calificado por los expertos, «pues tiene un grado de integridad alto, también la forma en la que se cuentan los votos es algo que está muy reconocido, quien gana finalmente es quien obtuvo más votos».

Indicó que el listado nominal también está muy bien calificado, es decir, el padrón de electores, junto con las autoridades electorales que aplican la ley en términos generales, aunque en esa escala, están menos reconocidas que otros elementos, «pero sin duda ocupan un buen lugar, quiere decir que las reformas de los últimos 20 años han dado un buen resultado en estas materias», añadió.

DINERO Y POLÍTICA

La también politóloga destacó que uno de los resultados más críticos del Proyecto de Integridad Electoral tiene que ver con el financiamiento de campaña.

«Primero hay que decir que hicimos un recorrido por todo el mundo, después en América Latina y México, y encontramos que prácticamente en todo el mundo (el financiamiento de campaña) es el rubro donde hay menos integridad», afirmó.

Incluso asegura que «México se parece al resto de los países, pues se tiene un problema muy serio en términos de la relación entre el dinero y la política: «Es un problema muy grave», expuso.

Agregó que los topes de campaña muy bajos posibilitan que se incentive un mercado negro de dinero en la política: «No hemos querido reconocerlo, pero está ahí. La encuesta también nos dice que el narco tiende a financiar cada vez más en algunos estados las campañas electorales. Eso es parte del déficit, frente a ellos tenemos fortalezas, y creo que eso es lo que nos permite no tener un escenario catastrófico, pero sí prender las luces de alerta».

Advierte que el gran reto para la academia y la sociedad es llevar un monitoreo mucho más estricto del financiamiento de las campañas para el 2018.

Recalcó que los topes de campaña a nivel federal son bajos, y que la norma lo que plantea es que los partidos políticos solo pueden gastar el 20 por ciento del financiamiento en campañas.

«La pregunta que no veo que nadie haga a partidos es qué hacen con el 80 por ciento. Solamente el 20 por ciento sirve para las campañas porque no pueden gastar más. Me parece que es un tope muy bajo, ahora hay un gran debate sobre qué conviene más en el fondo: topes altos o topes bajos. Y qué es lo que hacen ante un tope muy bajo, pues incurren en simulaciones. Creo que hay que encontrar un equilibrio en los topes de campaña, de tal manera que reflejen la necesidad de los partidos a hacer campaña. Una medida es hacer más cortas las campañas. En otros países duran dos semanas, y no meses», reflexionó la experta en política.

Sobre la pregunta de que si los ricos compran las elecciones —planteada en el estudio— la politóloga comentó que los expertos concuerdan con que el dinero «sí sirve para comprar las elecciones. Finalmente, el uso del dinero, tanto lícito, como ilícito, juega todavía, desafortunadamente, un papel muy importante en las elecciones. Frente a eso tenemos que pensar que hay mucho más trabajo por hacer, y una de esas acciones tiene que ver con hacer más efectivo las sanciones».

Asimismo, dijo que lo mejor es homologar los topes de campaña para todo el país a través de una fórmula única: «Que esa fórmula guarde un equilibrio en lo que se les da como financiamiento de campaña y lo que pueden gastar a partir de los topes. No siempre los topes bajos son lo mejor. Los legisladores tienen que decidir y estudiar a partir de normas qué tipo de conductas están incentivando».

RESULTADOS ELECTORALES

Otra de las etapas críticas que arrojó la investigación de la integridad electoral en México es la de resultados electorales.

La etapa de resultados electorales también salió muy mal evaluada en términos de integridad, lo que más destaca es el rechazo de los partidos y candidatos a aceptar los resultados:

«Hay un rechazo, casi sistemático, a los resultados. Debemos entender que en una elección unos pierden y otros ganan», dijo Irma Méndez.

Agregó que otro de los principales problemas que salieron en el estudio son el uso de recursos en campañas que no se contabilizan, donaciones no reportadas, el condicionamiento de programas sociales con fines electorales y la compra de votos indiscriminada.

Señala que hay campañas clientelares donde apelan a que la gente vote por un saco de cemento, en lugar de un voto que ejerza un derecho fundamental que tenga que ver con castigar o premiar a los gobiernos, porque para eso es el voto: para premiar o castigar.

Finalmente, mencionó que el país tiene una democracia con instituciones frágiles, y que lo único que sostiene a México son las instituciones electorales como el INE y el Tribunal, que salen bien evaluadas:

«Creo que es algo que nos permite pensar que, por más fuerte que sea la contienda en el 2018, la democracia realmente no está en riesgo», concluyó.

RESULTADOS

DÉFICIT

Pese a las numerosas reformas electorales, existe un fuerte déficit de integridad electoral en México. Sobre todo en financiamiento de campañas y resultados electorales.

DINERO

Según expertos de Percepción de Integridad Electoral (PEI) México, ante los topes bajos de campaña, hay más probabilidad del uso de dinero ilícito.

IRREGULARIDADES

El estudio llegó también a la conclusión de que falta transparencia en la rendición de cuentas de gastos de campaña. Las irregularidades son múltiples.

USO DE RECURSOS

El Proyecto de Integridad Electoral en México 2015-2016 arrojó que el uso de recursos ilícitos es recurrente, tanto a nivel federal, como local.

PROGRAMAS

El uso de programas sociales se condiciona con fines electorales. Hay compra de votos y donaciones no reportadas, así como uso indiscriminado de recursos públicos en las campañas.

LEY

La capacidad de las normas para disuadir a los actores de violar la ley depende de la fortaleza del Estado de derecho, efectividad de órganos electorales y sanciones sociales.

EVALUACIÓN

Es necesario avanzar en la evaluación de la efectividad de las normas, la valoración de resultados e impacto de reglas, como los topes de campaña, la nulidad de las elecciones, para incorporar normas más efectivas.

PARA ENTENDER...

¿QUÉ ES LA INTEGRIDAD ELECTORAL?

De acuerdo con la Red de Conocimientos Electorales ACE, la integridad electoral es el conjunto de normas basadas en principios, medidas y mecanismo democráticos para la protección de elecciones libres y transparentes. Es un elemento esencial de un sistema de gobierno democrático. Los buenos sistemas ponen al descubierto la corrupción electoral y la combaten, asegurando así la integridad. La vigilancia del proceso electoral por parte de partidos políticos, medios de comunicación, ciudadanos y observadores nacionales e internacionales es otro mecanismo importante para proteger la integridad en una elección.