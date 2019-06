México hace limpia en INAMI, aduanas y "empresarios" por corrupción

México.- Estamos limpiando instituciones que quedaron muy echadas a perder, informó el presidente de México este martes en conferencia de prensa matutina, refiriéndose al Instituto Nacional de Migración (INAMI) y Aduanas.

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que estas instituciones habían sido tomadas por la delincuencia en el pasado, por lo que hoy se están realizando requisas en las instituciones.

Una periodista advirtió que tras la crisis de migración que se presenta, y las acciones inmediatas que está realizando el Gobierno de México para frenar el flujo migratorio, era importante atender el tema de corrupción.

En pasadas conferencias de prensa, Marcelo Ebrard había denunciado que existía un negocio de miles de millones de dólares dedicado al tráfico de personas hacia Estados Unidos, el cual se mantenía gracias a la corrupción de servidores públicos y a los migrantes que buscaban atravesar por México.

En la conferencia de este martes indicó que en ambas instituciones, encargadas de migración y aduanas, había corrupción pues eran utilizadas para el tráfico de influencia.

Dijo el presidente López Obrador, e indicó que instituciones como aduanas llegaron a ser tomadas por la delincuencia para llevar actos de corrupción.

Debido al alto tráfico de influencias y corrupción en sexenios pasados, se le preguntó al presidente en conferencia de prensa, si era necesario tener un nuevo código de ética para el sector empresarial.

Ante esto, dijo que "hay un cambio sustancial", pues la corrupción se daba entre servidores públicos y traficantes de influencia. "Ya saben que eso se terminó", dijo.

No existe ya motivo para que se dé esa corrupción. Ya no pueden ir a Palacio o a Los Pinos a que les condonen los impuestos, ya no se puede.