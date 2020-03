México listo y blindado ante crisis económica mundial: AMLO

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, indicó durante la conferencia matutina que México está preparado ante la crisis financiera que se presentó en los mercados mundiales por el coronavirus y la caída del precio del petróleo.

Aseguró que el país cuenta con “fianzas sanas”, y las políticas públicas ayudan a que México no genere deuda externa, al contrario, declaró que la deuda había bajado.

“Tenemos finanzas públicas sanas eso nos ayuda mucho porque logramos blindarnos, no se gastó más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudo al país, por primera vez no creció la deuda pública”.

En la conferencia matutina reveló que se cuenta con “un fondo para estabilizar el presupuesto en el caso de que tuviésemos problemas de ingresos, es un fondo de 150 mil millones de pesos”.

Aseguró que el peso no se vio afectado luego del lunes negro que se vivió a nivel mundial.