México necesita que Estados Unidos reduzca el tráfico de armas: Marcelo Ebrard

México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón reconoció en conferencia de prensa que Estados Unidos debe reducir el tráfico de armas a México, de lo contrario no se podrá disminuir la violencia en el país.

En ese sentido, el canciller mexicano aseguró que mediante los acuerdos bilaterales en materia de seguridad, ambos países deben comprometerse y actuar para reducir los problemas internos que repercuten en el otro.

En la conferencia Mañanera de este 04 de junio, Marcelo Ebrard fue cuestionado sobre los temas de seguridad que se han tratado recientemente entre representantes de Estados Unidos.

"Bueno, más que acuerdos tocamos el tema de seguridad de decir: Bueno, para México la prioridad en materia de seguridad es reducir la violencia y para reducir la violencia necesitamos que Estados Unidos haga varias cosas", reconoció el canciller mexicano.

Cabe señalar que durante la visita del subdirector de la CIA a México, se reunió con los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

"La esencia es: nosotros queremos reducir la violencia ¿qué necesitamos? Reducir el tráfico de armas a México", aclaró Marcelo Ebrard sobre los compromisos entre Estados Unidos y México para reducir la violencia y el tráfico de drogas.

En ese sentido, reveló que hay preocupación en México debido a que en Texas ya no hay requisitos para que la ciudadanía pueda comprar armas, y por ende que se convierta -o sea ya- en un lugar predilecto para el origen del tráfico de armas por parte de Estados Unidos.

Por otra parte, Marcelo Ebrard afirmó que otra situación es que los recursos que generan los cárteles de droga en Estados Unidos y que son enviados o utilizados para financiar a transacciones en México, son un tema que deben resolver las instancias de seguridad de USA.

"El otro tema muy importante es el que tiene que ver con la presencia de los cárteles en Estados Unidos, su capacidad de venta y su capacidad de enviar recursos a México, pero eso ya lo van a ver las áreas de seguridad en detalle", declaró el canciller mexicano en la conferencia Mañanera de este 04 de junio.

Posteriormente, esclareció que México y Estados Unidos han estipulado compromisos para reducir la violencia y el tráfico de drogas, que es generada por los cárteles, no obstante, sí los dos no efectúan acciones a la par, el problema del narcotráfico no podrá ser solucionado.

"Pues nosotros lo planteamos como el objetivo principal de una colaboración o cooperación entre ambos países. Quiero decir: así como México tiene que hacer muchas cosas para reducir la producción y trasiego de drogas hacia Estados Unidos, Estados Unidos debe limitar drásticamente el acceso a armas de alto poder para evitar que la delincuencia lo tenga, ese es el acuerdo quid pro quo, cuál es el compromiso tuyo, cuál es el compromiso mío. Lo que no se puede es tener solamente yo un compromiso y tú no, o viceversa", explicó Marcelo Ebrard.

Finalmente, el canciller mexicano admitió que ni Estados Unidos ni México han cumplido el propósito de reducir el tráfico de drogas y de armas.

"Yo diría que, si lo vemos de manera conjunta la revisión de los datos, pues no se ha logrado en lo que va del siglo reducir el tráfico de armas como tampoco se ha logrado reducir el trasiego de drogas y como tampoco se ha logrado reducir el consumo", finalizó Marcelo Ebrard.