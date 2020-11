México no amenazó con expulsar a la DEA por caso de Salvador Cienfuegos: Andrés Manuel López Obrador

México.- Durante la conferencia matutina de este 19 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador negó que se hubiera amenazado a Estados Unidos con expulsar a la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de nuestro país, por continuar con el caso de Salvador Cienfuegos Zepeda.

El general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, se encontraba detenido en Estados Unidos desde el pasado 15 de octubre debido a que se presentaron cargos en contra de él por delitos relacionadas al narcotrafico y lavado de dinero.

A poco más de un mes de su captura, Cienfuegos Zepeda regresó a México el día de ayer como un ciudadano libre, pues la Fiscalía General de la República se apropió del caso y por ello se desestimaron los cargos contra el acusado en Estados Unidos.

La declaración de López Obrador ocurre luego de que el día de ayer, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmara que se informó a Estados Unidos que de seguir con el juicio en contra del general Salvador Cienfuegos, se habría dañado la relación en materia de seguridad entre ambos países.

Declaración que fue apoyada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien incluso confirmó el día de ayer que para que hubiera cooperación entre dos países, también tendría que haber confianza, en este caso, confianza en la Fiscalía General de la República para que resuelva el caso.

"Nos sorprendió esto del General Cienfuegos en el sentido de que no sabíamos, de repente el embajador de Estados Unidos, le informa al secretarío de Relaciones y el secretario de Relaciones me informa ¿Cómo? Si existe un acuerdo de colaboración y si debe prevalecer la confianza, nosotros no somos encubridores, no somos complices de nadie" declaró el presidente de la República, López Obrador.

Por su parte, la Fiscalía General de la República inició una investigación en contra del ex titular de la Sedena, desde el día en que se dio a conocer su detención, sin embargo, la mayoría de las evidencias que ahora posee para armar el caso, fueron proporcionadas por la Fiscalía General de Estados Unidos el día 11 de noviembre.

El presidente de la República ha insistido desde en este caso y otros, la importancia de respetar la soberanía de México, por ello recordó que cuando se le planteó reconocer a los narcotraficantes como terroristas, él rechazó la propuesta, por diversos países intervendrían en temas de seguridad que nuestro país debe resolver.

"Ahora están diciendo de que amenazamos con expulsar a los agentes de corporaciones extranjeras, no amenazamos a nadie, lo único que hicimos fue por la vía diplomática expresar nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien" informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Es importante destacar que fue el Washingtonpost y el New York Times, los medios de comunicación de Estados Unidos quienes afirmaron que México habría amenazado con sacar a la DEA del país, incluso el primer medio, reveló que la información se la dio un político mexicano, aunque no expuso el nombre.

"Hasta el New York Time, Washingtonpost pues en sus notas se equivocaron, porque no amenazamos nosotros de expulsión a los agentes" comentó el presidente Andrés Manuel.

Posteriormente recordó que el acuerdo de colaboración que existe entre México y Estados Unidos, señala que se debe confiar en las autoridades de cada país para tratar los casos de altos funcionarios, en este caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda.