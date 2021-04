México no es un rancho, ni Macuspana ni Batopilas; dice Muñoz Ledo por ampliación de mandato de Arturo Zaldívar

Ciudad de México.- El diputado Porfirio Muñoz Ledo aseguró que México, no es un rancho como lo son Macuspana, Tabasco y Batopilas, Chihuahua, al tratarse de una nación democrática ente la decisión de alargar el mandato de Arturo Zaldívar por dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Muñoz Ledo hizo esta declaración luego de que los legisladores regresaran a San Lázaro tras casi un año de ausencia por la pandemia de Covid-19 y teniendo como tema la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar en la SCJN agregada en la reforma al Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y modificada por la Cámara de Senadores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Mientras más democráticos seamos, más respetados seremos en el mundo. Porque México no es un rancho, ni Macuspana ni Batopilas, México es una nación”, declaró en su discurso de más de una hora de la Cámara de Diputados.

Leer más: Anuncia Marcelo Ebrard reunión virtual entre AMLO y la vicepresidenta Kamala Harris

“Lo que más me duele y lo que más me hiere es la violación de mis compañeros de partido, herederos, ya no diré legítimos, ya son ilegítimos… La creación de principios de Morena dice a la letra: ‘en Morena no hay pensamiento único sino principios democráticos en torno a un objetivo común’’.

El diputado hizo esta declaración debido a que la ampliación de la presidencia de Zaldívar fue presentada por los senadores de Morena para ser discutida en la Cámara de Diputados, donde el partido de AMLO mantiene una mayoría.

Cámara de Diputados a favor de reforma

La Cámara de Diputados votó y modificó este viernes siete leyes derivadas de la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada el año pasado para establecer un servicio de defensoría pública, una Escuela Federal de Formación Judicial y renovar la carrera judicial.

Pero el oficialismo en el Senado incorporó la semana pasada un artículo transitorio que amplía la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024, cuando termina el sexenio de López Obrador, aunque el Artículo 97 de la Constitución establece que la presidencia de la SCJN durará cuatro años sin reelección.

La reforma causa controversia internacional con organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch que han advertido de riesgos a la independencia judicial en México.

Leer más: Matan a balazos en Ciudad Victoria a candidato del Partido Verde, Francisco "Batata" Gerard Rocha

Y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cúpula empresarial mexicana, pidió a principios de semana "defender la supremacía de la Constitución", mostrándose crítico con el artículo que permitía extender el mandato del actual titular del Supremo.

Aunque Zaldívar llegó a la Suprema Corte en 2009, nombrado por el expresidente Felipe Calderón, rival político de López Obrador, ahora se ha mostrado cercano al actual mandatario, a quien incluso ha acompañado a eventos de obras públicas.