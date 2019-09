México no necesita un frente contra la 4T, sino diálogo: MC

Cd. de México, México.-El partido Movimiento Ciudadano (MC) rechazó las declaraciones que realizó el ex Presidente Vicente Fox en el marco de la Asamblea Nacional del PAN, en donde llamó a los partidos de oposición a "romperle la madre a la cuarta transformación".



"Nuestro movimiento no cree, como él sostiene, que el objetivo de la Oposición deba ser romperle la madre a la cuarta transformación.

"Hoy nuestro País no necesita un frente opositor , necesita racionalidad, diálogo, serenidad y firmeza; necesita que las fuerzas políticas entiendan que México votó por un cambio y que es obligación de todos contribuir a que ese cambio realmente suceda y en los mejores términos para los ciudadanos", expresó Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC.El líder emecista cuestionó, a través de un pronunciamiento público, la calidad política y moral del ex Presidente para convocar a un frente opositor en contra de la actual Administración federal.

Gracias, amigo @VicenteFoxQue, por acompañarnos en el festejo del 80 Aniversario de @AccionNacional, tú eres sin duda parte fundamental de nuestra historia. #80AñosPAN pic.twitter.com/SxIeGQzeGa — Marko Cortés (@MarkoCortes) September 21, 2019



"¿Con qué autoridad política y moral convoca Vicente Fox a un frente opositor sin entender el momento político que vive el País? Precisamente, el papel de las oposiciones el día de hoy debería ser el de impedir que México sufra otra decepción como la que él representó en la primera alternancia electoral del año 2000", señaló.



Asimismo, negó que MC haya sostenido reuniones para formar un frente nacional de Oposición.



"La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no ha sostenido ninguna reunión con el ex Presidente Fox. Ignoramos las motivaciones de esta mentira", afirmó.



Clemente Castañeda enfatizó que se puede contribuir al cambio democrático a través de la crítica y la argumentación pública, a partir de la contención parlamentaria, ideas y sobre todo soluciones a los problemas del País.

Durante la Asamblea Nacional del PAN celebramos #80añosPAN.



Los alcaldes y gobernadores mejor calificados están en @AccionNacional.



������ pic.twitter.com/Y6k15rnyZh — Mariana Gómez del C (@marianagc) September 22, 2019



"Para que México cambie tiene que haber madurez y colaboración cuando el Gobierno tome las decisiones correctas, pero también firmeza y responsabilidad para señalar los desvíos, errores y excesos que cometa", añadió.



Este sábado, luego de acudir a la Asamblea Nacional del PAN donde el partido renovó a integrantes del Consejo Nacional, Vicente Fox llamó a los partidos políticos de Oposición y a diversas organizaciones a unirse para recuperar el equilibrio de poderes en el País, ante lo que calificó como conducción mesiánica de Andrés Manuel López Obrador.



"Ya me reuní con Calderón, con Margarita, con 'Alito' de PRI, con el PAN, con los Chuchos del PRD, ya me reuní con todos, vamos a cabalgar de nuevo. Vamos a repetir el año 2000, con estrategia, con inteligencia, desnudando, descarando las mentiras y engaños de este personaje", señaló en entrevista.



En su intervención, el ex Presidente convocó a los mexicanos a organizarse con miras a los procesos electorales del 2020 y 2021.



"Las cosas van mal, se están poniendo peor, están de color hormiga. Así que cabalguemos contra tulicatas, chichis bravas, víboras prietas y demás alimañas que se han refugiado en Morena y la 4T", declaró Fox.