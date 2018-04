México no puede elegir a un presidente que no habla inglés y con pocos estudios

Culiacán, Sinaloa.- Si se elige a un presidente que no hable inglés pero que además no haya estudiado, se corre el riesgo de perder lo ganado con las reformas aprobadas con el presidente Enrique Peña Nieto, así se expresó Enrique Coppel Luken, esta mañana durante un encuentro con empresarios que organizó Canaco Sinaloa.

“ Estas se pueden venir abajo porque tenemos un candidato que pues no habla inglés, casi nunca salió del país, que no estudió, osea, yo yo digo si ustedes quieren contratar a alguien para un puesto tienen que fijarse en su experiencia en sus capacidades y conocimientos y sus cosas”, aseveró.

Hoy en día mas que nunca se tiene la oportunidad de elegir a un presidente preparado, que recorrió todas las áreas del gobierno, pero se corre el riesgo de que eso no suceda si se elige por coraje.

El empresario miembro de la familia que opera tiendas Coppel en todo el país y que cuentan con más de 100 empleados en la República Mexicana, en tono de broma comentó que se vale que haya personas que no están de acuerdo con él y que cuenten con opiniones a favor de Andrés Manuel López Obrador, pero que él es amigo de José Antonio Meade.