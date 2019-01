"México no reconoce-desconoce Gobiernos", dice PRI

México.- México no debe reconocer ni desconocer al presidente Nicolás Maduro. En todo caso, puede romper relaciones diplomáticas con Venezuela, afirmó la diputada priista Dulce María Sauri Riancho.

Desde esa óptica, en entrevista, la parlamentaria yucateca salió en defensa de la doctrina Estrada, la que pugna por la libre autodeterminación de los pueblos.

"Me podrán decir lo que sea -priista histórica-, pero considero que la vigencia de la doctrina Estrada es una realidad: México ni reconoce ni desconoce Gobiernos. Tiene o no tiene relaciones diplomáticas con los mismos. Si el Gobierno de México, la política del presidente López Obrador, en torno a los derechos humanos, al compromiso con la democracia, no da para seguir sosteniendo relaciones diplomáticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, México romperá relaciones diplomáticas", planteó.

Nicolás Maduro. Foto: AP

Sauri Riancho explicó que desde México por ahora no se puede reconocer o desconocer a Gobiernos.

La diputada recordó que México no tuvo que desconocer el Gobierno de Augusto Pinochet en Chile.

"Simple y llanamente rompió relaciones diplomáticas. Es un ejemplo muy cercano a nosotros, a América Latina. Si hay violaciones a los derechos humanos y a juicio del Ejecutivo, que es el que conduce la política diplomática, esto amerita una ruptura, así será."

Juan Guaidó. Foto: AP

En relación con los esfuerzos encaminados por México para abrir un diálogo en Venezuela, la diputada advirtió que siempre habrá voluntad de diálogo.

"Toda voluntad de diálogo es bienvenida, aunque el diálogo no puede ser excusa para prolongar una situación indefinidamente", agregó.