México no violó el T-MEC por política energética: Tatiana Clouthier

México.- La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que el Gobierno de México no está violando el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con Estados Unidos y Canadá, ante la solitud de estos países para la revisión de la política energética.

Tatiana Clouthier indicó que el capítulo en cuestión no está siendo violado, debido a que este sigue respetando la soberanía de México como país independiente, reiterando que debe haber autonomía entre los países.

“El capítulo 8 del T-MEC no está en revisión, como el Presidente lo leyó es tal cual es y ahí hay más capítulos, hay temas que pueden ser transversales o no. La autonomía de México de qué hacer con su Constitución en términos de la autonomía no está en tela de juicio”, declaró en entrevista la funcionaria de la 4T.

Asimismo, aseguró que los capítulos del Tratado comercial pueden tener diferentes interpretaciones, por lo que este debe ser tratado entre los involucrados para poder llegar a un acuerdo.

“En mi opinión, el T-MEC tiene muchos capítulos que tienen que ser analizados y vistos, y analizar parte por parte qué es lo que Estados Unidos está pidiendo o está interpretando que no se está cumpliendo como ellos lo ponen por parte de México”, aseveró.

Asunto de seriedad

La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) pidió este jueves al Gobierno de México que "tome con seriedad" las consultas de energía que Estados Unidos y Canadá pidieron sobre la cuestionada política energética mexicana.

La ICC, que preside la mexicana María Fernanda Garza, indicó que las consultas anunciadas el miércoles son "un área de oportunidad" para evitar "una disputa comercial de grandes proporciones" dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Esperamos que el Gobierno de México tome este asunto con seriedad y que haya voluntad política para poder resolver estas irregularidades mediante el diálogo, la buena voluntad y el compromiso con la legalidad para evitar que la economía de nuestro país sufra afectaciones", indicó la cámara en un pronunciamiento.

El posicionamiento se emite un día después de que Estados Unidos y Canadá solicitaron iniciar consultas dentro del T-MEC sobre la política energética de México, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado para favorecer a las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El mandatario minimizó este jueves en su conferencia matutina las consultas al considerar que es un procedimiento normal dentro del T-MEC, en vigor desde julio de 2020, y denunció que obedecen a intereses "políticos".

Te recomendamos leer:

Denuncia PRD a 'corcholatas' de Morena para Coahuila

Exgobernadores pasen a ser asesinados o presos por ilícitos tras su mandato

Pero la ICC argumentó que "no es una sorpresa para nadie" que ocurran estas consultas por los cambios en la política energética "que han afectado al comercio y a la inversión de quienes compiten con Pemex y CFE".