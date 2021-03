México no votó por una presidencia imperial, asevera Dante Delgado contra AMLO

México.- El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, compartió su quinta carta pública en la que expresa sus críticas y rechazo hacia la forma de gobernar que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El coordinador de MC en el Senado de la República, señala al presidente de AMLO que "México no votó por una presidencia imperial", y reclama que se encargó de construir la oposición que él quiso, no la que el país necesita.

Asimismo, sentenció que el mandatario creó la condiciones para "secuestrar a Congreso y capturar el Poder judicial" con las formas tradicionales de operación política que ha creado.

Es la quinta carta pública que el senador Dante Delgado comparte para expresar sus críticas hacia Andrés Manuel López Obrador.

En este último escrito, señala además que "con profunda ingenuidad", el PAN y el PRI aprobaron las reformas que han permitido a AMLO "coartar la libertad de quienes se opongan a sus intereses y además, controlar el Poder Judicial".

Expresa también que frente a este "atentado a la democracia y a la división de poderes", a los empresarios los tiene totalmente "desesperados y ofendidos", y a los dirigentes de partido "ofuscados y desconcentrados".

"Desde la presidencia, elaboras partituras de sinfonía, mientras que algunos empresarios, dirigentes y políticos tradicionales responden con notas desafinadas. Con candidez aceptan todos los escenarios que prefiguras y, para convencerse de que son oposición, cuestionan todo y te rebaten en sus discursos, aunque, paradójicamente, también te entregan sus votos en momentos en que deberían demostrar con hechos que son una oposición responsable. No lo son, eso ha quedado claro", apunta.

En el texto también menciona la "injerencia" de AMLO en el proceso electoral.

"Los mensajes en torno a tu injerencia en el proceso electoral, sea a través de la revocación de mandato —que maliciosamente interpretas como una ratificación—, con la consulta que el presidente de la Suprema Corte de Justicia te obsequió, con tus ruedas de prensa matutinas y la discusión en torno a su prohibición en tiempos electorales, amenazando con desaparecer a los órganos autónomos, intimidando y organizando un linchamiento público contra la Auditoria Superior de la Federación —nada más la entidad encargada de cuidar la forma en cómo utilizas el dinero de la gente—, o bien reuniéndote públicamente con los candidatos de tu partido para manifestarles apoyo, son más distractores, parte de tu estrategia para provocar a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, y desconcentrar a dirigentes de partidos tradicionales".

El senador dice que la solución que han encontrado para hacer frente al presidente es la unión de los partidos que "representan la corrupción, abuso de poder e impunidad".

La Coalición Va por México es la oposición que querías y necesitabas. Una oposición construida por los partidos que la gente alejó del poder. Una oposición por la que los mexicanos conscientes no van a votar. Una oposición con la que pretendes seguir siendo amo y señor del Congreso", expresa.

Añade que "no han entendido que la única alternativa para detener tu obsesión autoritaria es la reivindicación ciudadana, que solo los ciudadanos pueden ser el antídoto contra Morena, un partido que no existe sin ti y que sirve solo para servirte".

Por último, menciona que su lucha es para salvaguardar el derecho de todos los mexicanos a vivir en paz y en libertad, "para que México tenga una alternativa tanto a tus obsesiones, excesos y abuso de poder, como a los partidos que ya fallaron y siguen cometiendo los mismos errores".

Nuestra lucha no es contra ti, es contra lo que has decidido representar, para que no instaures una presidencia imperial", concluye.