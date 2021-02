México retrasa segunda dosis de la vacuna Covid-19 por problemas de Pfizer

CDMX.- Este 5 de febrero la Secretaría de Salud informó que la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 se retrasará en México a 627 mil 921 trabajadores de la salud.

Esto, pues la farmacéutica estadounidense Pfizer no tendrá oportunidad de realizar el “embarque anticipado”, como fue solicitado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la conferencia diaria de salud, realizada en Palacio Nacional, el Subsecretario de Prevención y Promoción a la salud Salud, Hugo López-Gatell Ramírez también notificó cambios en el calendario de vacunación previamente anunciado.

El funcionario mencionado también aseguró que sin importar el aplazo, nadie se quedará sin recibir la segunda dosis del antídoto contra la enfermedad infecciosa provocada por el virus Sars Cov 2.

López-Gatell detalló que Pfizer no podrá cumplir con las fechas anticipadas por el gobierno mexicano a causa de las nuevas regulaciones comerciales de la Unión Europea (UE). La fecha prevista era el 8 de febrero, sin embargo llegarán el 15 del mismo mes.

“Ya, hoy es oficial, no será posible. Y explica Pfizer lo que ya habíamos comentado aquí, no es por voluntad de Pfizer, y no es por desairar la petición que ha hecho el presidente López Obrador”, dijo el funcionario federal.

La aplicación de la segunda dosis se tenía contemplada para 21 después de la primera, sin embargo el periodo se alargará hasta 28 y 35 días, afectando directamente a 96 mil 963 personas que recibieron el fármaco contra el Covid-19 entre el 28 y 12 de enero.

Estas personas debían cerrar el ciclo de inmunización el pasado 2 de febrero, sin embargo ahora las fechas estimadas son el 9 y el 16 de febrero. A esto se suman 530 mil 958 personas que se inyectaron el 13 de enero. Tendrán que esperar para la segunda dosis hasta el 17 del mes actual, cuando arriben al país embarques de Pfizer-BioNTech.