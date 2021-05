México se ha convertido en un cementerio por el gobierno de AMLO: Maru Campos

Chihuahua.- La candidata del PAN y PRD a la gubernatura del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, señaló que las muertes de candidatos durante los procesos electorales de este año "son el resultado del clima de inseguridad" provocado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante esta semana, se han reportado numerosos hechos delictivos, en los cuales suspirantes a puestos de elección popular han sido amenazados y, en algunos casos, han perdido la vida, como el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán, el pasado martes 25 de mayo.

Al finalizar un acto de campaña en la capital de la entidad, Maru Campos sostuvo que la república mexicana se ha convertido en un "cementerio", entre las muertes por la pandemia de Covid-19, por la inseguridad y los malos tratos de las dependencias federales de seguridad.

La ex diputada panista resaltó que durante su campaña no ha habido municipios de Chihuahua a los que no haya podido visitar para llevar a cabo actos proselitistas, en el marco de las elecciones, afectados por la inseguridad. Indicó que si no ha podido ir a algunos, es porque no ha tenido tiempo para ello.

Muertes de candidatos en el proceso electoral 2021

A la fecha, han sido asesinados, de acuerdo con las cifras oficiales, 34 candidatos que contendían por un cargo en las elecciones del domingo 6 de junio. A pesar de ello, la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que se cuentan con las condiciones para que se finalicen, sin ningún tipo de contratiempo, las campañas, así como la jornada electoral de una forma segura y confiable.