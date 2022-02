México se suma a condena contra invasión rusa en Ucrania casi 24 horas después

"Respetamos mucho la consistencia de su apoyo a la integridad territorial de Ucrania, pero hoy necesitamos una declaración muy clara, una declaración de condena por la agresión rusa . Hasta ahora no la hemos sentido", reprochó la diplomática ucraniana.

Para el mediodía del jueves, la embajadora de Ucrania en México , Oksana Dramaretska, había hecho un llamado a las autoridades mexicanas para declarar una condena contra el ataque ruso a su país, pues la postura de México no había sido del todo clara hasta entonces.

" Ya no hay ninguna duda sobre ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania , y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania", continuó el canciller.

Tras conversaciones con más de siete países y la Embajada de México en Ucrania, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que "ya no hay ninguna duda" de que se trata de una invasión emprendida por Rusia en casi todo el territorio ucraniano.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.