México sería un ejemplo mundial por casos Lozoya y García Luna asegura AMLO

México.- Este sábado 22 de agosto, a través de las redes sociales, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, en caso de que se haga justicia en casos de Emilio 'L' y Genaro García Luna, México sería un ejemplo mundial.

A través de un mensaje escrito en su cuenta oficial de Twitter, el presidente mexicano comentó que asumía su responsabilidad en los casos Lozoya y García Luna y cree que la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el pueblo entero harán lo mismo.

Durante una transmisión en línea desde el Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que en el caso de Emilio Lozoya se actuará sin venganzas.

No pienso que Alejandro Gertz Manero deje de cumplir con sus responsabilidades… estoy seguro que llegará al fondo, desde luego sin venganzas; es justicia, no venganza", dijo. No juicios sumarios, no castigar sin pruebas", finalizó.