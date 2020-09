México vive un "momento estelar" con debate sin violencia: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este martes como un " momento estelar " la situación que se vive en México por la polarización entre sectores de la sociedad debido a discrepancias políticas, ya que existe polémica y debate sin caer en la violencia.

El mandatario aseguró que no volverán a presentarse acciones como las ocurridas en sexenios pasados para silenciar a medios de comunicación y periodistas, por lo que es posible hablar ahora de una "prensa democrática".

Imagínense: con una prensa democrática no hubiese habido el fraude de 2006 ni del 2012", aseveró.

Al ser interrogado sobre las críticas por parte de ciertos grupos y sectores se la sociedad, López Obrador respondió que para él esto es motivo "de mucha satisfacción", ya que "no hay inmovilismo, hay debate, hay pluralidad, se garantiza el derecho a disentir, se garantizan las libertades".

El presidente consideró que "se exagera" al decir que se trata de una polarización, y para ejemplo contrastó la manera en que se desarrolla la "Cuarta Transformación", sin violencia ni armas, con la manera en que ocurrieron las transformaciones pasadas, en referencia al movimiento de Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana.

Por otra parte, el mandatario observó que la polémica y la confrontación política son algo natural en una sociedad democrática, si embargo, en su gobierno reluce este cambio de manera profunda y sin violencia, motivo por el cual considera que se trata de un "momento estelar".

Añadió que pese a que ha habido entre las élites de la clase política quienes han hecho llamados a la violencia, la población mexicana no ha caído en ese tipo de acciones, ya que "la gente es muy responsable" y lo que quiere es "vivir en paz".

Tras rememorar que él mismo presentó denuncias y pruebas sobre la irregularidad de recursos para la campaña de Enrique Peña Nieto y el poco eco mediático que esto tuvo, expuso que en ese proceso electoral y el de 2006 se llevó a cabo una "guerra sucia" en su contra.

"Cuánto daño nos hizo el tener silenciada a la prensa, con honrosas excepciones. Todo lo que se ocultó y no se le dijo al pueblo", señaló.

Ante todo esto, AMLO declaró que es preferible la libertad al silencio, sin importar que eso implique que él mismo sea insultado o criticado.

Ya no a ese silencio cómplice. No le hace que insulten, me insultan, pero prefiero la libertad al silencio", concluyó.