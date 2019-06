México y EU evaluarán acuerdo migratorio en 45 días

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard informó que en un periodo de 45 días México y Estados Unidos evaluarán el acuerdo migratorio que busca frenar el flujo de migrantes al país comando por Donald Trump.

Según detalló el canciller mexicano en caso de que México no logre frenar dicho flujo, Estados Unidos podría cumplir la amenaza de aplicar aranceles al país que dirige Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde el pasado primero de diciembre.

Marcelo Ebrard dijo que Estados Unidos quería que se firmara "otra cosa totalmente diferente... Pero eso es lo que está aquí, no hay ninguna otra cosa que no sea esto que acabo de explicar: día 45 es la evaluación y si no logramos los resultados