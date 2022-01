México y España: ataques y el nuevo embajador, Quirino Ordaz

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido un discurso de confrontación con España, comenzó solicitando un perdón por la violencia cometida contra los pueblos originarios de México en los periodos de la Conquista y la Colonia; también ha señalado en múltiples ocasiones a empresas ibéricas en el sector energético, como Iberdrola y Repsol, a quienes acusa de haber saqueado al país, de robar y de supuestos actos de corrupción.

No habían ocurrido ataques de este tipo por parte de otro presidente mexicano, señala Alejandro Castillo Maldonado, doctor en relaciones internacionales, negocios y diplomacia; por lo que ve positiva la llegada de Quirino Ordaz Coppel a la embajada de México en España, lo que ayudaría a destensar la relación.

“Independientemente de lo que puede mencionar el presidente en su Mañanera, ve la importancia de la relación con España y, por lo mismo, ha nombrado a una persona, como en este caso el exgobernador Quirino, con el colmillo político y empresarial, para llevar a buenos términos la relación”, dijo.

Precisamente, después de Estados Unidos, España es el segundo socio comercial de México. Nuestro país es la puerta de entrada para los intereses españoles al mercado norteamericano, mientras que España es el puente natural para acceder con inversiones mexicanas a Europa, destaca el Dr. Castillo Maldonado. El interés es recíproco, subraya.

El Gobierno español informó en 2019 a través de un comunicado que no pedirán perdón por los hechos de hace 500 años, sin embargo, esperan intensificar las relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones.

La comunidad

De 42 millones de españoles, se contabilizan a más de 5 millones de extranjeros, de los cuales 27 mil 642 son mexicanos, de acuerdo con datos consultados del Instituto Nacional de Estadística de España hasta el 1 de enero de 2021. Aunque hay que recordar que tanto México como España permiten la doble nacionalidad, por lo que la presencia de familias de origen mexicano en el país europeo es, sin duda, mayor.

Por otro lado, el Instituto de Mexicanos en el Exterior informa que, después de Estados Unidos y Canadá, los mexicanos han emigrado hacia España, donde se encuentran más de 60 mil connacionales, según el organismo dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La cifra no es exacta, pues los mexicanos no están obligados a registrarse ante las representaciones diplomáticas o consulares al trasladarse a vivir a otro país, así que los datos reflejan solo el número de quienes decidieron hacerlo, con actualización a mayo de 2020.

Más allá de la estadística, los lazos entre México y España, además de ancestrales, son profundos.

“México debe pasar de un discurso nacional-populista a una cooperación y fortalecimiento de relaciones bilaterales, dejar atrás los señalamientos que buscan un enemigo común fuera de las fronteras nacionales y comenzar a asumir sus propias responsabilidades e incapacidades, apostar por un progreso bien planeado y estructurado, en vez de repartir responsabilidades y esperar que otros resuelvan lo que en años no se supo hacer bien”, expresó el estudiante de posgrado en España, Ricardo Antonio Guerrero Ortiz, mexicano radicado desde hace dos años y medio en el país europeo.

Comparte que los mexicanos en España son muy bien aceptados, así como la cultura en general.

El Dr. Alejandro Castillo Maldonado, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León en historia de España y México, detalla que, tras la Colonia, la ola migratoria de españoles en México se remonta al siglo XIX y posteriormente vino el exilio de otro grupo orillado por la Guerra Civil de 1930. La biculturalidad no se puede negar. Así que hay lazos no solo de amistad entre ambos países, sino también familiares, de hijos, nietos y biznietos de estas nuevas migraciones.

Oportunidades

Aunque aún falta la aprobación en el Senado de la República, el plácet de España hacia la figura de Ordaz Coppel como virtual embajador es positiva, señala Alejandro Castillo, y aportará en la vinculación económica tras las tensiones políticas.

La labor del embajador también consiste en encargarse de la promoción económica, y Ordaz Coppel posee gran experiencia en el sector turístico, lo cual podría favorecer a México, sobre todo en este rubro, en el cual España ya posee importantes inversiones en nuestro país, explica el especialista en relaciones internacionales, negocios y diplomacia.

Castillo añade que, en inversión extranjera directa, España también destaca con el sector de energías renovables, como la eólica y solar, así como en la construcción. Del otro lado del Atlántico, la inversión mexicana ha ido creciendo con la venta de autopartes y con empresas como grupo Bimbo, “compañía mexicana fundada por migrantes españoles de Cataluña que regresaron a invertir en España en los 60”, indicó el también asesor en comercio internacional e inversiones entre México y España.

Castillo Maldonado, doctor en relaciones internacionales y negocios, comparte que desde la Academia y organismos privados de fomento a las Pymes han identificado que existe un interés genuino de empresarios españoles de Cataluña en invertir y producir al mismo tiempo en México, aprovechando la red de acuerdos y tratados con Estados Unidos y Canadá.

Por ello subraya que México tiene una posición privilegiada en su situación geográfica y tratados como el TMEC, que favorecerían a industrias ibéricas, como la agroalimentaria y que inclusive —expone— lo pueden aprovechar empresas Pymes para ser proveedoras de estas compañías extranjeras.

España y sus demonios

Ante los ataques del Gobierno mexicano hacia la Corona e inversiones, el Gobierno español ha sido más precavido para no enfrascarse en la confrontación, inclusive no es ni siquiera un tema en los medios ibéricos ni entre la población española, señala Ricardo Antonio Guerrero Ortiz, estudiante mexicano de posgrado, quien radica en España desde hace dos años y medio y es especialista en comercio exterior e inversiones.

“El discurso de ‘nos deben ofrecer una disculpa’ no es motivo de preocupación y mucho menos ha causado revuelo en el Gobierno español. Tanto el jefe de Gobierno español (el presidente Pedro Sánchez) como el jefe de Estado (el rey Felipe VI) no tienen en su agenda este tema, ya que existen otros temas que les preocupan más: la crisis económica postpandemia, la renovación del Poder Judicial, la reforma laboral, los créditos europeos, la gestión de la pandemia, la recuperación del turismo en España, la crisis ruso-ucraniana y la tensión con la OTAN, mejorar su proyección internacional e incrementar su comercio con los EUA y China, y un largo etcétera antes que este tema”, compartió.

Guerrero Ortiz señala que en la época pospandémica se nota en España que ha habido un bum de negocios relacionados con la cultura mexicana, por ejemplo, restaurantes de comida típica. Indica que las inversiones mexicanas en España tienen privilegios y se han incrementado, mientras que en México se denuesta a las empresas españolas.

El estudiante de posgrado comentó que él ha notado que en España son muy bien aceptados los mexicanos expatriados, ya que se tiene un cariño por la cultura; además del idioma que une a ambos países y porque el perfil de los connacionales que llegan a la península Ibérica es de profesionistas o poseen estudios de posgrado, por lo cual fácilmente se integran al mercado laboral.

El licenciado en derecho por la UNAMy con una maestría en derecho comparado en China University of Political Science and Law observa que el nuevo embajador mexicano tendrá mucho trabajo y deberá dar un viraje a como se ha tornado de ríspida la relación.

“Debe privilegiar el diálogo y ser muy, pero muy, hábil para revertir el daño a la relación diplomática estratégica entre estos dos países que comparten lazos culturales muy profundos y que se incrementan a través de la cooperación económica, jurídica, financiera, migratoria y artística”, dijo.

En relación a la tardanza de España para aceptar a Quirino Ordaz, Guerrero Ortiz comentó que el país pudo haber denegado el plácet cuando al investigar, por ejemplo, el involucramiento de dicha personalidad “en delitos o fuertes polémicas que afecten la vinculación con el Estado en cuestión. Sobre Quirino se le ha vinculado con presuntos actos de corrupción (Colchongate) y la polémica de ser un político y no un diplomático de carrera”, lo cual pudo haber retrasado, dijo, la evaluación unilateral de España sobre conceder o no el beneplácito.

Los Datos

Tratados

La relación bilateral entre México y España en materia comercial está regulada en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) desde el 2000, así como en el Acuerdo para la Protección Recíproca de Inversiones entre México y España, señaló Ricardo Guerrero, especialista en comercio exterior.

AMLO vs. España

En 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al rey Felipe VI de España y al papa Francisco, en la Ciudad del Vaticano, para que se pida perdón a los pueblos originarios por violaciones a los derechos humanos y las matanzas durante la Colonia.

Defensa

José María Aznar, expresidente de España, se burló en septiembre de 2021 del presidente de México y del perdón solicitado. Felicitó a México por su 200 aniversario de la Independencia, sin embargo, dijo que AMLO no estaría aquí si no se hubiera dado la Colonia, ni se llamaría como se llama, ni los mexicanos habrían sido evangelizados. “Dice que España tiene que pedir perdón, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas. Manuel por parte de los mayas. López es una mezcla de aztecas y mayas...”, dijo en tono sarcástico en medio de risas de la audiencia.

Antepasados

Después de la Colonia, según Censos Generales de Población citados por Dolores Pla Brugat, a partir de 1895, los españoles eran los principales extranjeros en México. En 1920, ocuparon el segundo sitio tras los estadounidenses, y en 1980, fueron desplazados por guatemaltecos al tercer lugar.

Dr. Alejandro Castillo Maldonado.



Profesión: Estudios de doctorado en relaciones internacionales, negocios y diplomacia.



Trayectoria:

Presidente del Foro Iberoamericano de Comercio, Inversión y Desarrollo; presidente de The Casmal Institute, presidente del Centro de Estudios Diplomáticos, Relaciones Internacionales y Gobierno

Profesor; titular en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey. Da cátedra en historia de España, México y estudios regionales de Europa.

Ricardo Antonio Guerrero Ortiz.



Profesión: Licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en comercio exterior e inversiones;maestría en derecho comparado en China University of Political Science and Law.



Trayectoria: Radicado en Madrid desde hace 2 años y medio. Estudia una maestría en dirección de comercio internacional en la Escuela Internacional de Posgrados en España. Realiza análisis y consultoría legal sobre aspectos relacionados con la internacionalización de inversiones con destino a Iberoamérica.