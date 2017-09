Mi ciclo en Morena está concluyendo, afirma Monreal

Ciudad de México.- El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, afirmó que su ciclo en Morena está concluyendo y que será en cuestión de días cuando tomé su decisión.

“Mi ciclo se está concluyendo en Morena, lamentablemente, y no lo digo con gusto, lo digo con pena, lo digo con tristeza, porque a mí me ha costado mucho fundar Morena, y por esa razón yo tengo mucho respeto por sus militantes y sus dirigentes, más sus militantes”, asentó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, aseguró que dejar Morena le duele más que cuando abandonó al PRI.

Ricardo Monreal. Foto: El Universal

Añadió que ha estado los últimos 20 años al lado de Andrés Manuel López Obrador, en las buenas y las malas, aunque "han sido más las malas".

Dijo que tras la decisión de Morena a favor de Claudia Sheinbaum no estaba molestó, sino más bien en una actitud muy firme.

“Tengo muchos años en esto y, obviamente, no aceptas ni engaños, ni tampoco aceptas que la soberbia y la arrogancia sean las que dominen en tu carácter”, explicó.

“Y he estado firme desde un principio que solicité dos alternativas para poder enmendar el error, para corregir este error político que puede generar muchos problemas”.

Monreal aseveró que las dos alternativas son muy fáciles de cumplir, es decir, la reposición del procedimiento en una nueva encuesta, o la elección primaria.

Agregó que hasta ahora no tiene la respuesta de parte de Morena, por escrito.

“Pero se supone que ya lo aprobaron. Y yo he estado esperando la respuesta por escrito, para tomar las decisiones políticas que debo de tomar”, afirmó, aunque aceptó que ya espera en qué sentido será.

El ex gobernador de Zacatecas mencionó que no se engaña ni es ingenuo.enuncié al PRI por una imposición para candidato a gobernador en Zacatecas, y la gente decidió y ganamos”, subrayó.

Hoy se está construyendo una posibilidad similar, declaró en Radio Fórmula.

“No he decidido, pero obviamente, si las circunstancias se dan, tal y como se dibujó desde hace 12 o 14 días la solución de ellos, no tengo mucho qué hacer en la organización política que fundé”.

“Es normal que, por dignidad, tengas que separarte de Morena, pero estoy en espera de la respuesta. Repito, no soy ingenuo, entiendo que hay una corriente al interior de Morena que no quisiera verme dentro, y que, obviamente, les hace ruido el que yo me mantenga en Morena”.

Adelantó que pronto tomará sus decisiones y que no tardará más que unos días, porque no puede estar en la indefinición permanente.

“No quiero generar una expectativa falsa que luego resulte reclamable”.

Monreal comentó que no ha buscado a López Obrador ni el tabasqueño lo hay buscado a él, pero destacó que con el líder nacional de Morena no tiene problema alguno.

Sostuvo que Andrés Manuel López Obrador es el dirigente más importante del país en los últimos años y el probable presidente de la República si las cosas siguen así.

“No creo que este tipo de episodios le resten a Andrés Manuel, es un episodio más provocado por la dignidad y el maltrato que por una actitud personal contra él”.

Va por la Ciudad de México

Ricardo Monreal Ávila afirmó en entrevista radiofónica que está en etapa conclusiva con Morena y que su plan A para gobernar la Ciudad de México “sigue adelante, no se altera”.

“Está terminando mi ciclo en Morena; siempre hay que dejar matices”, dijo Monreal Ávila en el noticiario Por la Mañana con Ciro Gómez Leyva, donde anunció la próxima publicación de un libro coyuntural sobre el momento político que se vive y al que titulará “Mi encrucijada”.

El también experredista, Monreal Ávila confirmó que atraviesa por una etapa de reflexión, puesto que le costó mucho trabajo fundar el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al lado de Andrés Manuel López Obrador.

Sin mencionar nombres, cuidando cada una de sus palabras, Monreal Ávila indicó que la dirigencia de Morena “lo empujó a irse del partido”, aunque matizó que “está en etapa de conclusión del ciclo en Morena” y que lo reflexiona.

Sin embargo, enfatizó: “Mi pacto es con Andrés Manuel López Obrador no con Dios”, y detalló que no se siente engañado por el dirigente nacional de Morena ni por el partido, puesto que su etapa en ese instituto político ha sido la más importante de su vida pública.

Sobre el Frente Ciudadano por México, Monreal Ávila no minimizó su esfuerzo, su potencial fuerza ni sus intenciones, y tampoco cree “que se trate de un bloque antiAMLO”.

