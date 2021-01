"Mi destape fue aquí en el registro": Mario Zamora 

Culiacán.- Ante los señalamientos que ha hecho Rubén Rocha Moya en dónde dice que el destape de Mario Zamora Gastélum fue en la casa del gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, Zamora Gastélum señaló que es gracioso que el profesor comente eso, pero respetaba mismos señalamientos que eran totalmente falsos.

Aseguró que su destape fue en el comite directivo del PRI el momento en el que se registro para precandidatura y no a como lo ha señalado Rocha Moya.

Cuando no hay argumentos, cuando no hay propuestas serias que le importen a la gente pues no quedan más de ese tipo de cometarios".