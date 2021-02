Mi experiencia me legitima al frente de la SEP: Delfina Gómez Álvarez

México.- En la conferencia Mañanera de este de 15 de febrero, Delfina Gómez Álvarez defendió su nombramiento como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública frente a los medios de comunicación y los miles de mexicanos que siguen la conferencia en vivo.

Delfina Gómez afirmó que su experiencia como maestra de educación básica y directora escolar, no son suficientes para merecer el cargo, sin embargo, le da la legitimidad, pues puede le permite entender las problemáticas en el sector educativo desde un punto de vista más natural.

"Yo viví las reformas del aula frente al grupo, y cuando ocupé el cargo de directora escolar, desde la escuela municipal, por ello al reflexionar si esta experiencia que tengo me hace merecedora de este encargo me contesto que no, no es esa experiencia solamente lo que me puede hacer de ese cargo merecedora, sino que al contrario, me legitima", declaró Delfina Gómez en la conferencia Mañanera de AMLO.

Previo a ello, mencionó que se encontraba orgullosa de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la eligiera como titular de la SEP, puesto que el día de hoy dejará de ostentar Esteban Moctezuma.

Al inicio de su discurso, Gómez Álvarez criticó que durante el periodo neoliberal se haya burocratizado la educación pública, tanto la institución como la enseñanza.

Además, celebró que se trate de la primera vez en que una maestra de educación básica sea nombrada titular de la SEP.

"Por ello sorprende que sea la primera vez en 100 años que el encargado de la secretaría tenga su origen en la educación básica en el sistema educativo nacional", dijo la que será nueva titular de la SEP.

Por otra parte, explicó que a diferencia de otras personas, ella no solo ha leído e investigado sobre los problemas de la educación en México, sino que los ha vivido.

"A diferencia de muchos, yo no solo estudié los problemas de la educación mexicana, yo no solo leí los diagnósticos o las recomendaciones de algunos especialistas en la materia, yo los viví" afirmó durante la conferencia Mañanera.

Posteriormente, insistió que en su experiencia la legitima en el encargo que tomará a partir del día de hoy.

"Me legitima porque me llena de honra, que si a ella le sumamos otros encargos que he tenido, a nivel estatal, municipal y federal, entenderán que no solo puedo asumir este encargo, sino que lo haré con legitimidad y honradez" aseveró Delfina Gómez.

Finalmente, Gómez Álvarez reconoció el trabajo que realizó Esteba Moctezuma al frente de la SEP en poco más de dos años de trabajo que realizó.