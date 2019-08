Mi generación, responsable de crisis.-AMLO 

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la crisis en la que está sumida el País fue causada por la generación a la que pertenece.



En Rodeo, Durango, sostuvo que quienes actualmente son adultos no heredaron de sus padres un país en tan malas condiciones.

"Vamos a hacer historia entre todos, ni siquiera por nosotros, tienen razón los que dicen que ya estoy viejo, que ya estoy chocheando, sí, pero no estoy luchando por mí o por nuestra generación, estamos luchando por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos", indicó tras realizar una visita al hospital rural de este Municipio.

Ayúdanos. Da click en la estrella de Google Noticias y síguenos



El Mandatario federal apremió a remediar los problemas a fin de heredar a las generaciones venideras una mejor circunstancia.

Con la presencia del presidente @lopezobrador_, Dr. Jorge Alcocer y el Mtro. @zoerobledo, firmamos un acuerdo para trabajar de manera conjunta con la @SSDurango y @SSalud_mx para mejorar los servicios para todos los duranguenses. pic.twitter.com/xvwJHGJTcZ — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) August 8, 2019



"¿Que no fuimos nosotros también los responsables de crear esta crisis entre todos? Esta generación. Nunca habíamos estado tan mal, nuestros padres no nos dejaron así el País, estaba mejor cuando nuestros padres nos entregaron el País, si no nos apuramos y hacemos nosotros la tarea, ¿qué le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos?



"Nos lo van a reprochar, van a decir '¿y tú qué hacías cuando estaban acabando con México, cuando estaban saqueando al País?'. Cuando menos a nosotros nos van a decir 'bueno, ustedes sí lucharon', pero todavía no hemos terminado, estamos empezando apenas, tenemos que rendir muy buenas cuentas", indicó.

Un gusto recibir nuevamente en Durango a nuestro amigo, el presidente @lopezobrador_, que en esta ocasión visita el Hospital @Tu_IMSS en el municipio de Rodeo. Su presencia aquí tienen un alto significado para mejorar la salud de las familias que viven en las comunidades rurales. pic.twitter.com/v7wSvqsapR — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) August 8, 2019

Fija criterios para basificar a médicos

El Presidente López Obrador definió que el plan para basificar a 80 mil trabajadores eventuales de la salud se basará en tres criterios.



Explicó que primero se tomará en cuenta la antigüedad.



"Nada de que el que tiene más influencia, el que tiene un buen padrino, eso ya se acabó, eso ya no sirve", acotó.



También se considerará el buen comportamiento, agregó.



Por último, abundó, se requerirá que exista disponibilidad de recursos.



"Pero sí hago el compromiso: antes de que yo termine como Presidente, van a quedar basificados todos los trabajadores de salud del País", sostuvo.