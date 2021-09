Mi lucha por la democracia y seguridad no va a parar: Aureoles al poner queja contra AMLO ante CNDH

Morelia, Michoacán.- A días de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, deje su cargo ha presentado una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en el último trimestre se negó a recibirlo para hablar sobre el tema de la 'narcoelección'.

Pese a que faltan escasas dos semanas para que el militante del Partido Revolucionario Democrático (PRD) deje su cargo, advierte que su lucha para mantener un estado y un país libre para elegir a sus gobernantes no parará, razón por la que hoy acudió a la CNDH y ha anunciado una próxima visita a países Europeos para exhibir la 'narcoelección' que el pasado mes de junio vivió Michoacán y otros estados de la República Mexicana en donde también se eligió a gobernadores.

Mediante sus redes sociales el mandatario perredista posteo esta mañana "Acudí a la @CNDH, donde presentaré una denuncia ante los sucesos ocurridos en las elecciones del 6 de junio y la negativa del presidente @lopezobrador_ a recibirme para revisar temas de importancia para Michoacán".

La publicación fue hecha luego de que Silvano Aureoles acudiera a las instalaciones ubicadas en la Ciudad de México y dejara un documento dirigido a la presidenta de la CNDH.

El mandatario puntualizó que esta no es una queja personas en contra del presidente de México, sino que es emitida de parte de cerca de nueve millones de michoacanos radicados en el estado y en la Unión Americana.

"Mi denuncia va dirigida a la presidenta María del Rosario Piedra y quiero recalcar que no es de interés particular, yo represento a 5 millones de michoacanos que viven en el estado y 4 millones más que viven en EUA, y pido que se respeten y hagan valer mis derechos", resaltó en una segunda publicación.

Debido a que militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), han señalado que mandarán a juicio a Silvano Aureoles, resaltando entre ellos el presidente nacional, Mario Delgado, y el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador que está a 16 días de dejar su cargo ha señalado que no teme ser investigado, no obstante, lamenta las amenazas que ha recibido.

"Solo he sido amenazado y perseguido porque hoy en México el poder se usa para la persecución política... Así que, una vez más, el nuevo régimen demuestra que sus prácticas son las mismas que las del viejo régimen".

Finalmente, el gobernador de Michoacán dijo que en días próximos volverá a visitar la CNDH y que seguirá su lucha por que México goce de unas elecciones libres de imposiciones de grupos criminales con la finalidad de favorecer a algún partido político.

"Reitero que no descansaré y estaré en la CNDH el jueves para reunirme con la presidenta como me indicaron. Mi lucha por la democracia y la seguridad nacional para evitar que México se convierta en un narcoestado no va a parar", concluyó.