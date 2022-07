Mi patrimonio es legal: Peña Nieto responde a denuncia de la UIF por transferencias millonarias

México.- El expresidente Enrique Peña Nieto rompió el silencio para responder a la denuncia de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) en su contra por posible lavado de dinero, tras detectar que recibió transferencias por 26 millones de pesos de México a España.

A través de su cuenta oficial de Twitter, que registra largos periodos de inactividad, Enrique Peña Nieto aseguró que su patrimonio es legal y se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar cualquier información solicitada, pues la Fiscalía General de la República (FGR) ya se encuentra investigándolo.

Así mismo, el priista aseguró que confía en las instituciones de procuración y administración de justicia de México que se encuentran indagando su caso.

"En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia", respondió Peña Nieto sobre la denuncia de la UIF.

Cabe recordar que desde que concluyó su sexenio el expresidente de México vive en España, donde recientemente se dio a conocer que vive en un domicilio de lujoso ubicado en un exclusivo barrio de Madrid.

Peña Nieto rompió el silencio para responder a la denuncia de la UIF en su contra por recibir transferencias millonarias. Imagen: Twitter

UIF detecta transferencias millonaria a EPN

Horas antes en La Mañanera de AMLO, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dio a conocer que el expresidente priista reibió transferencias por 26 millones de pesos de México a España a través de un esquema con empresas familiares.

El funcionario detalló que un familiar le hizo las transferencias a Peña Nieto por tres montos: 16 millones de pesos en agosto de 2019, así como dos envíos de 5 millones 700 mil en octubre de 2021.

"Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó esta operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por una cantidad aproximada de 29 millones de pesos", agregó Pablo Gómez.

La UIF también detectó que EPN tiene vínculos corporativos con dos empresas que registraron irregularidades fiscales y financieras. En una de ellas él y familiares son accionistas, y realizan operaciones con cantidades millonarias a través de dicha empresa.

La otra empresa fue constituida por el político y sus familiares antes de su sexenio, durante el cual se benefició con contratos millonarios del gobierno federal por 10 mil 533 millones de pesos. Esa misma empresa realizó 261 transferencias de México a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido entre 2015 y 2021 por los montos de mil 557 mdp y 4 millones 942 mil dólares.

Te recomendamos leer:

AMLO niega persecución contra Peña Nieto

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no realiza una persecución contra Peña Nieto y tampoco fabricará delitos, por lo que pidió no hacer juicios sumarios y esperar al desarrollo de las investigaciones.

"Que quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie (...) no queremos quedarnos empantanados en el escándalo, nos importa en serio acabar con la corrupción, no el circo ni el espectáculo, no proteger a nadie", declaró AMLO.